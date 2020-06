Der Wagramer Kindersommer, der in den Vorjahren vom Hilfswerk organisiert wurde, ist coronabedingt abgesagt. „Die Gemeinde Großweikersdorf kontaktiert aber nun aufgrund der Lockerungen alle Anbieter aus Großweikersdorf, die dabei mitgemacht haben, und wird Ferienaktivitäten direkt im Ort zusammenstellen. Die Haushalte werden über das Programm mittels Postwurf zum Schulschluss informiert“, kündigt die geschäftsführende Gemeinderätin Elisabeth Lux an.

Auch in Tulbing, Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer-Wolfpassing wird es kein allgemeines Ferienspiel geben. Die Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing informierte die Bürger: „Sollten jedoch Vereine bzw. Privatpersonen im Sommer kurz entschlossen - zu den zu dieser Zeit aktuellen Auflagen - Freizeitaktivitäten für die Kinder anbieten, werden wir diese selbstverständlich gerne bewerben, damit die Familien über die geplanten Spiele informiert werden.“ Da es bisher in Muckendorf-Wipfing ein sehr großes Angebot an Ferienspielen gab, war auch dessen Organisation sehr umfangreich. Vielleicht wird es kurzfristig einzelne Basteltermine und Tanzen für Kindergartenkinder geben.

In Königstetten wird es wieder einen Ferienpass mit einigen Ferienspielen inklusive abschließendem Familienfest und Kinderolympiade geben (siehe Seite 16). In Tulln wird es eine kleinere Form des Aktivsommers geben. Ebenso in St. Andrä-Wördern.