Feuerwehren im Großeinsatz: Schwere Unwetter .

Am Donnerstag am Abend ging im nördlichen und im westlichen Teil des Bezirkes Tulln ein schweres Gewitter nieder. Sintflutartig ergossen sich die Wassermassen über das Land. Dabei hat es in Ameisthal (Gem. Großweikersdorf) bis zu 80/m² in kurzer Zeit geregnet.