Fit am Arbeitsplatz: „Anreiz für Mitarbeiter finden“

Die Erhaltung bzw. Verbesserung der Gesundheit sowie des Wohlbefindens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist vielen Arbeitgebern ein Anliegen. Wie schaut es diesbezüglich bei Firmen im Bezirk aus?

Bei Agrana werden am Standort Tulln im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Initiativen wie Obstkorb, Massagen, Seminare und Workshops zum Thema Wohlbefinden und Resilienz etc. angeboten. Ganz generell gibt es auch Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung wie Impfvorsorge sowie eine laufende arbeitsmedizinische Betreuung. „Ab 1. März steht die neue App „Fit Up“ zur Verfügung. Sie bietet viele verschiedene Fitnesskurse, eine große Mediathek mit diversen Sportvideos und mehrwöchige Trainingspläne. Außerdem kann man an Team Challenges teilnehmen“, kündigt Agrana-Pressesprecher Markus Simak an.

Im Vorjahr startete die Firma Haumberger die NÖ-Firmenchallenge mit einem gemeinsamen Spaziergang zum Heurigen Musser. Foto: Haumberger Fertigungstechnik GmbH

Im Technopol Tulln, das mittlerweile der größte Arbeitgeber im Bezirk ist, haben die einzelnen Organisationen ihre eigenen Zugänge zu gesünderer Ernährung (z. B. Gratisobst) oder Fitness-Angeboten (z. B. Yoga-Stunde). „Es gibt ein Gemüsekistl, das man im Abo kaufen kann und in der Kantine abholt und es gibt einige private Lauf-Gemeinschaften am Campus“, weiß Technopol-Managerin Angelika Weiler.

Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde Tulln, die in den Bereichen Rathaus, Bauhof, Wasserwerk und Kläranlage, Freizeitbetriebe, Jugendarbeit, Musikschule, Schulen und Kindergärten beschäftigt sind, profitieren von einer betrieblichen Gesundheitsförderung. Sie enthält Impf-Aktionen (Grippe, FSME, Hepatitis), 50 Prozent Ermäßigung für Bewegungskurse des Vereines Gesundes Tulln, die Möglichkeit der Nutzung der gemeindeeigenen Freizeitbetriebe zur Gesundheitsförderung, einen Kostenbeitrag für gesundes Mittagessen und Aktivitäten der Personalvertretung zur Förderung des Miteinanders, z. B. einen jährlichen Radausflug und die Leopoldi-Wanderung.

Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer dazu: „Die Angebote sollen dazu beitragen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und so Krankenstände zu reduzieren. Leistungen des Arbeitgebers für die Mitarbeiter sind im Fall von Gemeinden ein Balanceakt aus sorgsamem Umgang mit öffentlichen Mitteln und Anreizen für die Mitarbeiter – denn auch für Gemeinden wird es immer schwieriger, Personal zu finden.“

Gesundheitsfördernde Aktivitäten – z. B. Obstkörbe, gesunde Pausen mit Bewegung, arbeitsmedizinische Betreuung – sind auch bei Haumberger Fertigungstechnik GmbH in Judenau ein aktuelles Thema. Wie im Vorjahr beteiligt man sich hier auch heuer wieder an der NÖ-Firmenchallenge. Von März bis Mai sind alle Berufstätigen dazu aufgerufen, Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren und sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen zum Sportmachen zu motivieren.

728 Bewegungsstunden sind bei Firma Haumberger 2022 zusammengekommen. Das war Platz 87 von 504 Firmen gesamt und Platz 15 von 97 Firmen in der Kategorie 2-49 Mitarbeiter. .

