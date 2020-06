Seit einer Woche darf in Fitnesscentern wieder trainiert werden. Die Betreiber und ihre Teams waren aber auch in der Zeit des Lockdowns sehr aktiv.

Im Kairos in Langenrohr hat man von den Duschen bis zum Trainingsbereich kräftig umgebaut und renoviert. Auf Kunden wartet jetzt ein neuer Gerätepark im Ausdauerbereich und eine nagelneue Bar. Im Sommer wird auch noch der Sauna-Bereich neu adaptiert. An Stelle der alten Saunen wird es ab Herbst eine Außenpanorama-Sauna, einen erweiterten Frischluftbereich sowie vier weitere SPA-Angebote von der Finn-Sauna bis zum Dampfbad geben. „Wir werden hier ein Entspannungsangebot etablieren, wie man es sonst nur in der gehobenen Wellness-Hotellerie findet“, so die Betreiber Francois Worbts und Roman Dimmling.

privat Francois Worbts, mit einem Gastim neu gestalteten Kairos inLangenrohr.

Im Injoy Tulln nützte Christian Dam die Zwangspause, um gemeinsam mit befreundeten Unternehmen ein Gutschein-Paket für die Kunden zu schnüren. „Wir haben in den letzten Wochen auch sehr viele Online-Kurse gegeben und telefonisch mit unseren Mitgliedern Kontakt gehalten, so weit wir sie erreichen konnten“, berichtet Dam. Sehr gut angenommen wurde auch die Aktion, Equipment gegen Kaution ausborgen zu können.

Das Wieder-Hochfahren laufe bis jetzt gut, „aber das Loch, das da wirtschaftlich hineingerissen wurde, ist natürlich gewaltig“. Dam würde sich von der Bundesregierung schon etwas mehr Unterstützung für die Fitness-Branche erhoffen: „Da geht es in ganz Österreich immerhin um rund 1.300 Betriebe mit einer Vielzahl an Mitarbeitern.“