Flexible Arbeitszeitmodelle als Anreiz für Mitarbeiter

Falls jemand am vergangenen Freitag im AMS eJob-Room nach einer Beschäftigung mit Vier-Tage-Woche suchte, wurde er bei mehr als 700 Job-Angeboten im Bezirk nicht fündig. Bei der Tullner Arbeiterkammer stellt man jedenfalls eine steigende Tendenz bei Beratungen zur Vier-Tage-Woche fest. Man könne aber nicht sagen, dass aus bestimmten Branchen vermehrt Anfragen kommen, das gehe quer durch alle Bereiche.

Haumberger Fertigungstechnik in Judenau ist gerade dabei, ein Modell der Vier-Tage-Woche auszuarbeiten: „Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert und zufrieden sind, ist uns ein großes Anliegen und trägt wesentlich zu einem guten Betriebsklima und zum Unternehmenserfolg bei. Die Nachfrage nach flexiblen Arbeitszeitmodellen steigt auch bei uns und wir sind davon überzeugt, dass es gerade in Zeiten des Fachkräftemangels nötig ist, attraktive Angebote zu schaffen. Wir möchten mit einem Modell der Vier-Tage-Woche ab Herbst in einen Testlauf gehen“, kündigt Geschäftsführer Wolfgang Haumberger an.

In der Gastronomie gelebte Praxis

Die Gastronomie hat dieses Arbeitszeitmodell für sich adaptiert. Kurt Hoffmann vom Restaurant „s’Pfandl“ am Tullner Hauptplatz sagt dazu: „Wir haben bereits seit mehr als einem Jahr drei Ruhetage pro Woche. Der Hauptgrund war eigentlich, unseren Angestellten einen Anreiz zu geben nach den Lockdowns nicht in eine andere Branche zu wechseln. Und es ist uns gelungen, das gute Personal zu halten.“

Sowohl bei Teilzeit- als auch bei Vollzeitkräften teilt sich die Arbeitszeit auf Donnerstag bis Sonntag auf. „Für mich ist das optimal“, bestätigt eine Serviererin, „so habe ich viel Zeit für meine kleine Tochter.“ Das Küchenteam arbeitet mit Überstundenpauschale, weil auch mittwochs schon Vorbereitungsarbeiten zu erledigen sind. „Vor allem die Mitarbeiter profitieren und haben mehr Freizeit“, meint Hoffmann. „Für mich als Unternehmer fallen weniger Kosten an – neben Lohnkosten, z. B. auch für Heizung und Strom. Aber ich habe auch an den Tagen, an denen wir geschlossen haben, immer wieder Arbeiten zu erledigen.“

Auch das Gasthaus Bonka in Oberkirchbach hat seit Anfang 2022 den Betrieb auf Donnerstag bis Sonntag (und zusätzlich Feiertag) reduziert. Genauso bleibt im Gasthaus „Salz und Pfeffer“ am Tullner Minoritenplatz seit April Montag bis Mittwoch (ausgenommen Feiertag) die Küche kalt.

