Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte in der NÖ Landesfeuerwehrschule Tulln gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Jubiläumsurkunden an insgesamt 83 niederösterreichische Feuerwehren, die heuer ihr 100-, 125-, 140- und 150-jähriges Bestehen feiern. Fünf Feuerwehren aus dem Bezirk wurden geehrt.

„Toll, dass es die freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich gibt“, so die Landeshauptfrau, die immer „ein offenes Ohr für Feuerwehren“ haben wird. Weiter betonte sie, dass die freiwillige Feuerwehr für Heimat, Zusammenhalt und einem Miteinander stehe. Für den Fortbestand des Feuerwehrwesens brauche es die Jugend. „Hier ist ein Platz, wo man Kameradschaft lernt, ein face to face, action pur erlebt und alles ist live“, betonte Mikl-Leitner. Stellvertreter Stephan Pernkopf spricht von der Feuerwehr als Ort, wo Menschlichkeit im Mittelpunkt stehe: „Kameradschaft ist der Kitt, der alles zusammenhält“. NÖs Feuerwehren zählen bereits 99.000 Mitglieder und hatten letztes Jahr fast 70.000 Gesamteinsätze.