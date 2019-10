Es gibt Friedhöfe, die von Pfarren verwaltet werden und jene, für die die lokalen Kommunen verantwortlich zeichnen. Es sind vor allem die letzten Ruhestätten kleinerer Ortschaften, die von der Kirche betreut werden wie Rust, Baumgarten und Ried. „Der überwiegende Teil untersteht den Gemeinden“, weiß Hermann Geiger vom Bestattungsunternehmen in Sieghartskirchen.

Die Stadtgemeinde Tulln betreut gleich vier Friedhöfe: den älteren Stadtfriedhof, den Parkfriedhof in der Karl Metzgasse gegenüber sowie die Friedhöfe in Neuaigen und Langenlebarn. Im Durchschnitt finden rund 140 Begräbnisse pro Jahr statt.

„In der Nacht, im Schein der vielen Kerzen, ist der Friedhof besonders stimmungsvoll.“ Renè Kolm und Markus Federmann sind sich einig.

Die Stadtgemeinde ist neben der Pflege der gemeinsam genutzten Flächen der Anlage auch für die Vergabe der Grabstellen sowie – um ein Absinken der Gräber zu verhindern – deren Vorbereitung durch stabile unterirdische Fundamente zuständig. Die Grabstellen werden jeweils für zehn Jahre (Grüfte für 30 Jahre) eingelöst. Neben den Erdgräbern gibt es auch verschiedene Arten der Urnen-Bestattung.

Auch die Bestellung des Friedhofspersonals obliegt der Stadtgemeinde. Zwei Friedhofswarte sind derzeit vollzeitbeschäftigt. Einer davon ist Renè Kolm. Er hat seinen Dienst als Friedhofswart vor eineinhalb Jahren angetreten. „Damals war der Job ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und bin genommen worden“, erzählt Renè Kolm. Das tägliche Pendeln von seinem Wohnort Königsbrunn aus in die Bezirkshauptstadt macht dem 33-Jährigen nichts aus. Ihm gefällt die Arbeit. Vor seinem Job als Friedhofwart war er als Vertragsbediensteter der Stadt Wien ans Büro gebunden. Heute ist er zu 97 Prozent im Freien tätig. Wenn es draußen ungemütlich wird, ziehen sich beide Friedhofswarte in ihr stilles Kämmerlein zurück.

Gearbeitet wird von 7 bis 16 Uhr. „Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, und Gräber auszuheben sind, fangen wir schon sehr zeitig in der Früh zu arbeiten an“, berichtet Markus Federmann. Der 27-jährige Tullner ist beinahe gleich lang am Friedhof beschäftigt wie sein Kollege Renè. Vorher hat er Fahrzeuge am Bauhof chauffiert.

Auch bei ihm reichten eineinhalb Jahre, eine gewisse Gelassenheit gegenüber der Materie zu entwickeln. „Natürlich trifft es einen emotionell, wenn jemand zu Grabe getragen wird, den man gekannt hat“, gesteht Federmann. „Dennoch ist es ein Job wie jeder andere auch.“

Und den machen die beiden zur vollsten Zufriedenheit der Friedhofsbesucher, wie Florian Pauser vom Tullner Bauhof, der für die Friedhofsverwaltung zuständig ist, betont. „Es kommt immer wieder positives Feedback über die Gepflegtheit der Anlage“, freut sich der Bauhofchef.

Dabei ist es nicht immer einfach, am alten Stadtfriedhof mit den Gerätschaften zu den einzelnen Gräbern zu gelangen, da die Wege teilweise sehr eng sind. Anders ist die Situation am Parkfriedhof gegenüber, der großzügig angelegt ist. Außerdem ist dort der „Baum der Ewigkeit“, unter dem verrottbare Urnen in der Wiese beigesetzt werden können, zu finden.

Besonders in den letzten Jahren wählen immer mehr Menschen die Einäscherung mit Beisetzung in einer Urne. Derzeit wird rund ein Drittel der Bestattungen solcherart vorgenommen. Um der Entwicklung Rechnung zu tragen, wurden im südlichen Bereich Urnenwände, Urnenpagoden und spezielle Urnengräber angelegt,

Die Frage, ob die beiden auf Halloween-Partys feiern oder doch lieber am 1. und 2. November der Heiligen und verstorbener Angehörigen gedenken, wird prompt beantwortet: „Für Halloween fühlen wir uns schon zu alt. Außerdem ist der Friedhof nachts im Schein der vielen Kerzen am allerschönsten“, bekennen Renè Kolm und Markus Federmann unisono.