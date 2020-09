Aus Syrien geflüchtet, landete Familie A. über Umwege in Neuaigen und traf dort auf Julia V. Die Mutter zweier Buben war einem Facebook-Aufruf, in dem Leute für einen Deutschkurs gesucht wurden, gefolgt.

„Gemeinsam mit einem kleinen Team an Freiwilligen haben wir beschlossen, sie bei uns zu integrieren“, erzählt sie. In der Folge erhielt die Familie einmal wöchentlich abwechselnd Besuch von Julia und drei weiteren Personen, die sie die deutsche Sprache lehrten.

Am mühsamsten für die Betreuer waren die Behördenwege. Nur allzu oft wieherte der Amtsschimmel, unzählige Gänge etwa zum Sozialamt, der Krankenkasse oder zum AMS mussten absolviert werden.

Berufs- und Studiumwünsche mussten in der Folge der Realität angepasst werden. Vater Massab ist heute in einem renommierten Tullner Betrieb beschäftigt.

Mohammad ergatterte eine Lehrstelle als Karosserietechniker, spricht sehr gut Deutsch und hat seinen Lehrabschluss bereits in der Tasche.

Etwas schwieriger gestaltete sich die Lehrstellensuche bei Omar. Julia: „Wir hatten uns für Elektrotechniker oder Kommunikationstechniker entschieden, doch meist wurde Omar gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt steht auch er kurz vor seinem Lehrabschluss. An dieser Stelle nochmals ein riesiges Dankeschön an die Firmen, die sich darauf eingelassen haben!“

Alaa hat letztes Jahr über das AMS eine überbetriebliche Lehre zur Einzelhandelskauffrau mit gutem Erfolg abgeschlossen. Sie ist seit rund einem Jahr verheiratet und erwartet im Jänner ein Baby. Sie lebt nun in St. Pölten.

Bayan, die im Jänner 18 wird, hat im Alleingang eine Stelle als Zahnarztassistentin gefunden. Sie spricht fließend Deutsch.

Nachzüglerin Maria kam im Juni 2016 zur Welt und besucht hier den Kindergarten.

„In Summe waren diese Jahre eine sehr bereichernde Erfahrung, mit der ich liebe, neue Freunde gefunden habe. Wir haben uns zusammen über Erfolge gefreut, manchmal auch vor Verzweiflung geweint. In vielerlei Hinsicht sind wir verschieden, aber am Ende sind wir uns doch wieder ähnlich“, zieht Julia Bilanz.

Netzwerk Michelhausen mit großem Engagement

„Die Aufregung, die diffusen Ängste, aber auch die Empathie und die Hilfsbereitschaft waren groß, als im August 2015 mehr als 30 überwiegend junge Männer und ein paar Buben, in einem Quartier in Mitterndorf eingezogen sind“, erinnert sich Theres Friewald-Hofbauer, damals Flüchtlingshilfe-Koordinatorin. Binnen kürzester Zeit waren eine Vielzahl von Ideen für Unterstützungs- und Integrationsmaßnahmen geboren, die im Rahmen des neu gegründeten „Netzwerk Michelhausen“ koordiniert und umgesetzt wurden.

Mittlerweile halten sich in Mitterndorf weniger als 30 Personen auf, erst vor wenigen Monaten haben die letzten der Erstankömmlinge vom August 2015 das Quartier verlassen. Zu vielen von ihnen, die positive Asylbescheide erhalten haben, bestehen bis heute gute, teilweise auch sehr enge, familiäre Kontakte. Dem weit überwiegenden Teil ist der Einstieg in das Berufsleben dank ihres Fleißes, ihrer kulturellen Offenheit und guter Deutschkenntnisse, die nahezu ausschließlich durch Ehrenamtliche vermittelt worden waren, sehr rasch gelungen. Sie absolvieren heute Lehren, arbeiten unter anderem als Sanitäter, im Baugewerbe, in der Fleischverarbeitung und im Tourismus.

Nur noch eine Handvoll Menschen begleitet Asylwerber bis heute auf ihrem steinigen Weg. „Viele der ehemaligen Unterstützer sind müde geworden, leiden unter dem Mangel an ehrlicher Wertschätzung von Politik und Gesellschaft, wollen sich nicht mehr den Anfeindungen und Beleidigungen, die aber zwischenzeitlich abgeebbt und einer Ignoranz gewichen sind, aussetzten“, resümiert Friewald-Hofbauer abschließend.