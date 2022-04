Holz und Sonne: Erneuerbare Energiequellen im Trend

Werbung

Energieberater haben derzeit Hochsaison. Die steigenden Preise für Energie und die hohe Abhängigkeit von Gas aus Russland steigern das Interesse, die Energieversorgung zu ändern. „Die häufigsten Alternativen für den Ausstieg aus Öl und Gas sind entweder eine Versorgung mit Fernwärme oder der Umstieg auf Pelletöfen oder eine Wärmepumpe“, empfiehlt Stefan Zach, EVN-Pressesprecher.

Die EVN errichtete 2004 eine Biomasseanlage in Tulln, die 2013 aufgrund der hohen Nachfrage erweitert wurde. Ein über zwölf Kilometer langes Netz versorgt viele Wohnungen, aber auch große Gewerbebetriebe und öffentliche Gebäude der Stadtgemeinde mit Fernwärme. Rund 38.000 Schüttraummeter Waldhackgut jährlich werden verbraucht.

Wie funktioniert der Umstieg in der Praxis?

Die Gärtnerei Starkl in Frauenhofen hat 2020 mit einer neuen 250 kW Hackschnitzelheizung die alte Anlage (Ölheizung und kleinere Hackschnitzelheizung) ersetzt, auch Pufferspeicher wurden installiert. „Mit dieser neuen umweltfreundlichen Heizung werden das gesamte Gartencenter sowie die Glashäuser - rund 4.000 m² Fläche - beheizt. Gas wird nur mehr für das Bürogebäude benötigt“, erklärt Martin Starkl.

Eine neue 50 kWp Photovoltaik Anlage liefert Strom. Mit mehr als 80 Prozent wird ein sehr hoher Anteil der Produktion selbst verbraucht, der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Bei zwei großen Einrichtungen der Stadtgemeinde, Bauhof und Rathaus, werden derzeit die besten Varianten für neue Heizsysteme geprüft. „Der Bauhof soll nach Möglichkeit künftig mit einer eigenen Biomasse-Anlage beheizt werden, die mit Hackschnitzel aus dem stadteigenen Forst, Material aus Baum- und Strauchrückschnitt, etc. befeuert werden kann. In einer eigens beauftragten Studie wurde ermittelt, dass für das Rathaus eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Donauwasser die wirtschaftlichste und effizienteste Form der Heizung darstellen würde“, informiert die Stadtgemeinde.

Photovoltaik-Anlagen stark im Steigen

Bei Ökostrom setzt der Tullner Bezirk stark auf Photovoltaik (PV). Die Zahl von Solarzellen auf den Dächern privater und öffentlicher Gebäude vermehrt sich stetig. Die PV-Anlagen von TullnEnergie haben 2021 ca. 2,5 Millionen kWh Strom produziert und ein weiterer massiver Ausbau ist geplant. Auf der ehemaligen Deponie nördlich der Donau entsteht eine Anlage mit ca. 5000 kWp Leistung und auf der Fläche zwischen B19 und der Strecke der Franz-Josefs-Bahn eine mit ca. 500 kWp.

Gemeinsam werden die beiden Anlagen die Kapazität haben, knapp 2000 Haushalte mit Sonnenstrom zu versorgen. In Summe erzeugen die gemeindeeigenen PV Anlagen dann so viel Strom, wie 3000 Haushalte verbrauchen.

Der Bahnhof Tullnerfeld kann eine Innovation in Sachen Photovoltaik vorweisen: Hier wurde 2020 eine Bahnstrom-PV-Anlage an einer Schallschutzwand errichtet. Solarpanele, deren Unterkonstruktion verschiedene Neigungswinkel ermöglicht, wurden aufgeständert montiert. Zusätzlich kommen neuartige, flexible PV-Module, die direkt an die Wand geklebt werden, zum Einsatz.

Vor der Umrüstung eines Heizsystems von fossilen Rohstoffen auf erneuerbare Energien und vor der privaten Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage lohnt sich jedenfalls der Blick auf die verschiedenen Förderprogramme am besten zusammen mit einem Energieberater.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.