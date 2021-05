„Wir haben ab dem ersten Tag Seminare im Haus, das Restaurant ist am Mittwochabend bereits ausgebucht“, freut man sich im Berghotel Tulbingerkogel über einen großen Zuspruch.

Viele Firmen veranstalten nun auch in den Sommermonaten Seminare. Aufgrund der nach wie vor geltenden Abstandsregeln könne allerdings weniger als die Hälfte der Normalkapazität genutzt werden. Mit dem hängt dann auch die Zimmerauslastung zusammen. „Leid tut es mir persönlich um die Hochzeiten, die zum Teil fertig geplant waren und bereits vom Vorjahr auf heuer verschoben wurden“, sagt Chefin Linda Bläuel. Wir hoffen, dass wir ab Juli wieder Hochzeiten wir gewohnt durchführen können.“

„In den letzten Monaten wurden die Standards in den Hotels weiter angehoben.“ Toni Mörwald, Feuersbrunn

Über eine ausgezeichnete Buchungslage freut sich auch Toni Mörwald, der neben seinen Restaurants auch über drei Beherbergungsbetriebe verfügt. Im Schloss Grafenegg und der Villa Katharina wurde in den letzten Monaten alles auf neuesten Stand gebracht. „Unser Hotel am Wagram haben wir fast am Tag genau vor fünf Jahren, am 15. Mai 2016, eröffnet“, so Mörwald, „in allen Hotels haben wir die Standards angehoben.“

Normalerweise wäre dieser Tage das „Junge Hotel Tulln“ im Marc Aurelpark mit prallem Leben erfüllt. Doch die Schulen, die üblicherweise im Frühjahr Garant für größere Auslastung sind, haben heuer ihre Land- und Sportwochen abgesagt. Lediglich einige Bauarbeiter waren im Lockdown dort die Woche über untergebracht.

Mit dem Ende des Lockdowns sieht Geschäftsführer Albert van Veen Licht am Ende des Tunnels: „Im Juli beispielsweise erwarten wir die Nachwuchskicker des Wiener Traditions-Fußballklubs Rapid, die in Tulln ihr Sommercamp abhalten und bei uns Quartier beziehen.“

Mit dem Aufmachen hat es das „Diamond City Hotel“ in der Nussallee nicht eilig: „Wir sind derzeit in der Vorbereitungsphase und lesen uns in alle Bestimmungen ein“, gibt man sich abwartend. Die Wiedereröffnung ist für 31. Mai geplant.

Auch am Tullner Campingplatz nimmt man es mit den Vorschriften sehr genau. „Alle Sicherheitsvorkehrungen am Platz sind getroffen, die Sanitärausstattung wurde gänzlich erneuert und Covid19 entsprechend angepasst. Und über Abstände muss man bei uns nicht reden“, sagt Campingplatzleiter Franz Libal. Fix sei, dass die „Taverne²“ täglich bis 22 Uhr geöffnet hat.

„Alle Sicherheitsvorkehrungen am Platz sind getroffen"

„Grundsätzlich können alle getesteten Gäste einchecken. Da wir keine Zusatzleistungen anbieten, gilt der Test für den gesamten Aufenthalt“, erläutert Libal. Froh ist er darüber, dass Urlauber aus Deutschland – ein nicht unbeträchtlich hoher Anteil an Stammgästen – nach ihrer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne müssen.

Mit strengen Sicherheitsauflagen öffnet auch das Hotel Römerhof im Osten der Stadt seine Pforten. Abstandsregeln werden eingehalten, Abtrennungen oder physische Barrieren zwischen Personal und Gästen geschaffen. Es werden gegen das Coronavirus wirksame Reinigungsmittel verwendet, Bettwäsche, Handtücher und Wäsche nach Richtlinien der örtlichen Behörden gewaschen und die Unterkünfte zwischen den Aufenthalten desinfiziert.

„Die Bestimmungen sind sehr kompliziert und nur schwer zu durchschauen“, lautet es aus der Chefetage. Die Buchungen halten sich in Grenzen. Derzeit finden auch keine Seminare statt. Grund: fehlendes Personal.