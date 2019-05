Bundesrat Andreas Spanring, FPÖ: H.C. Strache hat alles gesagt, er hat Größe bewiesen. Es ist schade, dass die Koalition von der ÖVP zerbrochen wurde. Kurz wird die freiheitlichen Ideen kopieren, wir haben in der Zeit der Koalition viel weiter gebracht. Die aktuelle Situation wird auf unsere Arbeit im Bezirk keine Auswirkungen haben. Wir werden für unsere Bevölkerung weiterarbeiten.

Bundesrätin Doris Hahn, SPÖ: Durch den riesigen Skandal, der ein neues – finsteres – Kapitel in der Geschichte des Landes aufgeschlagen hat, leidet das Ansehen von ganz Österreich massiv. Es handelt sich dabei um Tatsachen, die strafrechtlich zu verfolgen sind, unabhängig wie sie zustande gekommen sind. Dabei sollte man jedoch auch den Kanzler und die ÖVP nicht aus der Verantwortung entlassen. Den Entschluss, im Herbst Neuwahlen abzuhalten finde ich richtig, weil ein sinnvolles Weiterarbeiten nicht mehr möglich ist. Wir sehen dem Wahlkampf mit Zuversicht entgegen. Die Partei ist dafür gut aufgestellt. Themen werden sein: Bildung, Sparpolitik, Gesundheitssystem, Arbeitspolitik und leistbares Wohnen. Die SPÖ will aufzeigen, was die türkis-blaue Regierung falsch gemacht hat, und – ohne sich gegenseitig auszuspielen – sachlich darüber diskutieren, was man besser machen könnte.

Nationalrat Johann Höfinger, ÖVP: Die vorliegenden Fakten sprechen für sich. Die gemeinsame Regierungsarbeit konnte so nicht weitergeführt werden. Da sind Neuwahlen die logische Konsequenz. Außerdem müssen Drahtzieher und Hintergründe penibel ermittelt werden. Auch nachdem die FPÖ ihr wahres Gesicht gezeigt hat, muss die Arbeit in der heiklen Übergangsphase ungehindert weitergeführt werden. Am Wahltag entscheidet schlussendlich der Bürger, wie es dann weitergeht.