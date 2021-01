„Nur zu einem geringen Teil werden Waffen aus Sicherheitsgründen gekauft“, relativiert Geschäftsführer Martin Dworschak vom Waffengeschäft „Flinte & Büchse Handel GmbH“ den Waffenbesitzkartenboom. Gerade in der Pandemie suchen die Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten und neue Hobbys, speziell an der frischen Luft. „Sportschützen werden immer mehr, ich selber bin Sportschütze und Jäger und habe 12 Waffen registriert“, so der ausgebildete Personenschützer. Dabei werden halbautomatische Gewehre, Pistolen und Schrotflinten verwendet, „es gibt auch dementsprechende Wettbewerbe und olympische Disziplinen“, weiß Dworschak.

Ein Großteil der Registrierungen geht auf das Konto der Jäger: „Ein Jungjäger braucht sein Werkzeug, eine Grundausstattung, Schrotflinten, Büchsen und eine Kurzwaffe, um der Jagd nachgehen zu können“, erklärte der Geschäftsführer.

Sicherheitsartikel wie Sicherheitsbekleidung, Pfeffersprays und Messer werden nach wie vor gekauft, aber eine Waffe als Selbstverteidigungsmittel kann laut Dworschak für einen Ungeübten selbst gefährlich werden, „daher sollte jeder Waffenbesitzer entsprechend die Handhabung mit seiner Schusswaffe regelmäßig trainieren.“ Auch die Handelsplattform „luckyshoot“, bei der man auch gebrauchte Waffen erstehen kann, boomt zurzeit. „Der Selbstschutz steht im Hintergrund, Österreich ist ein sicheres Land, Waffenkäufe gehen in Richtung Jagd und Schießsport.“

Dazu Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer: „Jäger sind bewaffnet und haben im Zuge ihrer Tätigkeit Waffen, die alle registriert sein müssen. Schwanzer ist prinzipiell nicht dagegen, dass die Bevölkerung Waffen besitzt, „es gibt viele Sportschützen, die sich auch noch ein besonderes Stück mit einer besseren Schießleistung zulegen wollen, oder ein schönes Sammlerstück“, aber immer unter der Voraussetzung „legal und ein kontrollierter Besitz.“