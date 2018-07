Mit einer 70-köpfigen Abordnung reisten Sozialdemokraten aus dem Bezirk unter dem Motto „Nein zum 12-Stunden-Arbeitstag!“ zur großen ÖGB-Demo nach Wien. Insgesamt bewegten sich rund 100.000 Demonstranten vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße zum Heldenplatz.

„Trotz angeblicher Nachbesserungen bleiben unsere Hauptkritikpunkte aufrecht“, erklärte dazu SPÖ-Bundesrätin Doris Hahn. Bei der Demo habe durchwegs euphorische „Jetzt erst recht!“-Stimmung vorgeherrscht, denn vieles sei nach wie vor sehr bedenklich.

Demo-Selfies der SPÖ-Bezirksspitzemit Bundesparteivorsitzendem Christian Kern … | NOEN

„Ab der 9. Arbeitsstunde nimmt nicht nur die Leistungsfähigkeit ab, gleichzeitig steigt auch die Unfallgefahr. In der 12. Arbeitsstunde liegt das Verletzungsrisiko bereits um 70 Prozent höher“, spricht Hahn von Raubbau an der Gesundheit der Arbeitnehmer. Bei der Heimfahrt in der 13. Stunde liege das Verkehrsunfallrisiko nämlich bei fast dem Fünffachen: „Das ist, als würde man mit 0,8 Promille Auto fahren!“

Sehr kritisch äußert sich auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Heimo Stopper: „Die Menschen sind sehr verärgert. Vor allem das Drüberfahren und die Fehlinformationen werden kritisiert.“ Besonders die Gleitzeit entwickle sich zur Überstunden-Falle, bei der die 11. und 12. Stunde nicht abgegolten werden.

… und mit Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl. | NOEN

Ganz anders sieht FPÖ-Bundesrat Andreas Spanring die Lage. Er ist überzeugt, dass es keine Überstunden-Falle geben werde, denn: „Schwarze Schafe gab es schon immer, gibt es und wird es leider immer geben. Aber mit der Zeit regelt sich das von selbst: Denn ein Arbeitgeber, der nicht auf seine Leute schaut, wird auf lange Sicht keine guten Leute mehr haben.“

Was den angeblichen Raubbau an der Gesundheit betrifft, verweist Spanring auf die zahlreichen Berufsgruppen, die bereits jetzt 12-Stunden-Arbeitstage zu leisten hätten, wie etwa Krankenpflegepersonal oder Polizisten.

Außerdem agiere die SPÖ fadenscheinig, denn: „In Kärnten müssen unter einem SP-Landeshauptmann Kaiser Gemeindearbeiter bis zu 13 Stunden arbeiten, und das auf Anordnung und nicht freiwillig. Weiters empfehle ich der SPÖ, einmal nachzulesen, was ein gewisser Herr Kern im Zuge der Arbeitszeitflexibilisierung in seinem Plan A vorgesehen hatte …“

„Als ob das alles neu erfunden worden wäre“

In dieselbe Kerbe schlägt auch VP-Nationalrat Johann Höfinger: „Ich bin erstaunt über diese Wende der SPÖ: Nach dem vorhergehenden Regierungsprogramm und dem eigenen Plan A tut man jetzt plötzlich so, als ob das alles neu erfunden worden wäre und man noch nie etwas davon gehört hätte.“

Weiters kritisiert Höfinger die bewusst falsche und verkürzte Darstellung durch die SPÖ: „40-Stunden-Woche und 8-Stunden-Tag bleiben aufrecht, aber zur Flexibilisierung wird eine Ausweitung möglich, was nicht nur viele Dienstgeber, sondern auch viele Dienstnehmer begrüßen.“

Man habe versucht, alles abzufedern und möglichst viele Möglichkeiten zu bieten. „Das ist eine Chance für die Gesamtwirtschaft und zur Absicherung von Arbeitsplätzen“, betont Höfinger. Er wisse auch aus vielen Gesprächen mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Bezirk Tulln: „Die Leute wollen reagieren können, wenn Aufträge da sind, wenn es notwendig ist - das braucht Flexibilität.“