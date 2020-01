Ein 32-Jähriger hatte bei einem Überholmanöver an einer unübersichtlichen Stelle in Ollern im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen den Pkw eines entgegenkommenden 56-jährigen Wieners touchiert. Sein Wagen wurde laut Polizei in den Straßengraben geschleudert und kam auf dem Dach zu liegen.

Der Schwerverletzte aus dem Bezirk Tulln wurde ebenso wie der verletzte Wiener aus dem anderen Unfallauto ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Die B213 war nach der Karambolage für rund eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet, teilte die Landespolizeidirektion mit.