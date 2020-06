„Uns geht es sehr gut. Wir sind gesund, das ist das Wichtigste und mit Meer, Strand und dieser wunderschönen Natur vor der Haustür kann es einem nicht besser gehen“, erzählt Nadja Diogos-Sonntag. Die Dietersdorferin lebt mit ihrem Mann Sotiris und ihrer Tochter Alexia teilweise auf Kreta und hat dort auch die Coronakrise miterlebt. In Plankenberg hat sie für einige Zeit das Lokal „Olive und Traube“ geführt.

Die Krise hat die Familie gut überstanden. „Die Beschränkungen waren sehr ähnlich wie in Österreich, aber ein wenig länger und strenger“, erzählt Nadja Diogos-Sonntag. Am 10. März wurden die Schulen geschlossen und die Einwohner blieben zu Hause. „Ein paar Tage später wurden auch die Geschäfte zugesperrt. Wir durften das Haus nur dann verlassen, wenn es wirklich notwendig war, und mussten immer ein Formular mit unseren Daten mithaben und wann wir wo hin möchten“, berichtet sie.

Ganz Kreta habe sich aber diszipliniert an die Vorgaben gehalten, die bis Anfang Mai aufrecht waren. Mittlerweile öffnen Geschäfte, Kindergärten und Schulen schrittweise wieder. Seit 25. Mai hat auch die Gastronomie wieder geöffnet. „Und seit Kurzem dürfen wir wieder unseren Bezirk verlassen.“

Infektionen gab es auf Kreta kaum: „Auf der ganzen Insel haben wir bei 8.303 Quadratkilometer und 635.000 Einwohnern nur 19 Fälle“, weiß die 29-Jährige. Die Regierung habe hier sehr darauf geachtet, die Inseln zu schützen und sehr früh das Reisen vom Festland untersagt.

Derzeit bereitet man sich auf der beliebten Reisedestination auf die Touristen vor. „Alle sind optimistisch und freuen sich darauf, mit der gewohnten griechischen Gastfreundschaft bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen“, weiß Diogos-Sonntag. In Griechenland dürfen ab Anfang Juni jene Hotels aufsperren, die normalerweise ganzjährig geöffnet haben. Und ab 15. Juni dann alle weiteren. „Ab diesem Datum gibt es wieder Flüge für Touristen aus dem Ausland, aber vorerst nur nach Athen. Ab 1. Juli dürfen dann alle anderen Flughäfen angeflogen werden.“

„Die halbe Saison ist für den Tourismus bereits verloren und es geht hier ja um ganze Existenzen"

Eingehalten werden muss auch in der Gastronomie ein Mindestabstand, außerdem muss das Personal Masken und Handschuhe tragen. „Generell wurden alle Hygienevorschriften für die Gastronomie stark verschärft“, sagt sie.

Die Angst, dass heuer zu wenig Gäste kommen könnten, besteht schon. „Die halbe Saison ist für den Tourismus bereits verloren und es geht hier ja um ganze Existenzen“, ist Diogos-Sonntag, die ebenso wie ihr Mann in einem Tourismusbereich tätig ist, besorgt. Sie vertraut aber darauf, dass all jene, die Griechenland lieben die Menschen dort unterstützen. „Wir versuchen, in dieser schwierigen Zeit das Beste zu geben, um auch heuer wieder allen Gästen einen unbeschwerten und entspannenden Aufenthalt zu garantieren.“

Im Hotel Alianthos Garden in Plakias, in dem beide arbeiten, wurde den Gästen die Möglichkeit gegeben ihre Reise auf einen späteren Zeitpunkt oder auf 2021 zu gleichen Konditionen, zu verschieben oder zu stornieren.

„Für alle Buchungen gibt es Rabatt und ein Upgrade und einen Privattransfer für den Flughafen“, weiß sie. Mit Internet und Social-Media-Kanälen sowie einem Video wird versucht, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben.