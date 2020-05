„Die Russen kommen!“ hieß es schon lange vor Kriegsende am 8. Mai 1945. Doch in den letzten Tagen, Wochen und Monaten wurde im gesamten Tullnerfeld noch unvermindert gekämpft. Der Tullner Historiker Christoph Helfer berichtet über die Zeit, die die letzte Phase des Krieges einleitete: „Noch vor dem Eintreffen der russischen Truppen versuchte man auf deutscher Seite, die wichtigsten strategischen Punkte in und um Tulln zu zerstören, unter anderem wurden fast alle Gleisanlagen des Bahnhofs gesprengt, am 8. April schließlich die Donaubrücke.“

Es gab zahlreiche Bombenangriffe. Allein am 11. Dezember 1944 gingen rund 300 Spreng- und Zeitzünderbomben im Stadtgebiet von Tulln nieder. Dabei wurden 41 Häuser völlig zerstört und 88 Menschen verloren ihr Leben.

Erna Kirschner hat den verheerenden Bombenangriff überlebt. Sie war damals gerade mal 14 Jahre alt und denkt heute mit Schaudern an den verhängnisvollen Tag zurück. Der Vater war eingerückt, die Mutter mit fünf Kindern zurückgeblieben und hochschwanger. „Überall wurde gesagt, wir sollen das eigene Haus verlassen und in den großen Keller der Stadt flüchten,“, berichtet die Zeitzeugin, „aber wir sind daheim geblieben.“ Eine segensreiche Entscheidung, wie sich im Nachhinein erweisen sollte: Dort, wo ein allgemeiner provisorischer Schutzraum eingerichtet war, schlug eine Bombe ein und fast alle, die dort Schutz gesucht hatten, kamen in den Trümmern ums Leben. Als sich ein baldiges Ende des Krieges abzuzeichnen begann, flüchtete die Familie – die Mutter mit dem inzwischen zur Welt gekommenen sechsten Kind im Arm – aus Angst vor den Russen nach Salzburg. Kurz darauf zogen Sowjetsoldaten schießend und plündernd in die Stadt ein.

Die Nachricht, dass die ersten russischen Angriffskräfte burgenländischen Boden betreten hatten, traf bereits am 30. März 1945, einem Karfreitag, in Tulln ein. Die folgenden Tage standen in der Kreisstadt unter dem Zeichen einer völligen Auflösung des öffentlichen Lebens. Auf die (falsche) Meldung am 5. April, es würden russischen Panzerspitzen bereits in Judenau stehen, setzte in der Stadt eine unbeschreibliche Panik ein.

Am Morgen des 6. April – die russischen Panzerspitzen standen bereits bei Tulbing und Chorherrn – erschreckte laut Chronik die Tullner der Leichnam eines sehr jungen Soldaten, der auf Befehl des Stadtkommandanten als „Deserteur“ an der Donaulände standrechtlich erschossen und als „abschreckendes Beispiel“ auf den Hauptplatz gelegt worden war. Ein Plakat sprach von „Feigheit vor dem Feind“.

Nach den Wirren der letzten Kriegstage erfuhren die Tullner schließlich am 8. Mai vom Abschluss des Waffenstillstandes.

Erna Kirschner: „Bei unserer Rückkehr waren aus unserem schwer beschädigten Haus Teppiche und sonstiges Hab und Gut verschwunden.“ Die folgende Zeit war geprägt von Mühsal und Entbehrungen. Allein – es herrschte wieder Frieden!