Die NÖN beleuchtet jede Woche, wie lokale Unternehmer in Zeiten der Coronakrise bestehen, diesmal mit Monika Resch von der Trachtenstube Weber und Wolfgang Schmied von Schmied United Optics.

„Das durchzuhalten ist für mich nicht ganz einfach“, gibt Monika Resch unumwunden zu. Die komplette Frühlingsware wurde angeliefert und sollte bezahlt werden. Noch dazu seien in der Trachtenbranche März, April und Mai die verkaufsstärksten Monate. Und wie steht es mit Unterstützung durch Regierung, Kammer und Co? „Die Maßnahmen zu durchschauen ist nicht ganz einfach, da sich ständig etwas ändert. Aber ich bin froh, dass es sie überhaupt gibt“, sagt Monika Resch. Froh ist sie auch über das österreichische Modell der Kurzarbeit, das sie auch für ihre Mitarbeiterin in Anspruch nimmt.

Persönlich kommt sie nur schwer mit der Situation zurecht. „Da ist die Saison gerade gut angelaufen und plötzlich wird man völlig unerwartet herausgerissen. Man weiß nicht, wie lange das dauern wird, ständig schwirren einem Dinge im Kopf herum, man schläft schlecht“.

Umso mehr freut sie sich auf die Zeit nach der Krise, wenn sie endlich wieder Kunden im Geschäft begrüßen kann: „Vielleicht überlegen die Leute dann ja auch genauer, was sie wo kaufen. Damit wir alle, auch die kleinen Selbstständigen in der Region, gestärkt aus der Krise hervorgehen.“ Ach ja, privat sieht Monika Resch auch Vorteile: „Das Unkraut in meinem Garten hat keine Chance mehr und ich kann kochen, worauf ich gerade Lust habe. Wobei ich das wieder reduziert habe – sonst würde ich am Ende nicht mehr in meine eigenen Dirndl hinein passen.“

„Ganz zusperren konnten wir gar nicht“, erklärt Wolfgang Schmied: „Wir mussten für Brillen- und Hörgerätekunden einen Notdienst aufrechterhalten.“ Auch der Nachkauf von Kontaktlinsen, Pflegemitteln und Hörgerätebatterien war und ist jederzeit durch Versand oder Abholung möglich.

„Das Wertvollste unserer Firma sind unsere 18 Mitarbeiter. Natürlich wurde niemand gekündigt. Wir sind und bleiben ein Team, das zusammenhält.“

Daher sind alle Angestellten bei Schmied United Optics derzeit in Kurzarbeit. „Und wir bieten Gutscheine mit 10% Preisvorteil an, um durch einen Einkauf die Arbeitsplätze zu sichern“, betont der Optiker.

Nach Ostern will Schmied von 9 bis 17 Uhr offenhalten. Mit Mundschutz und Sicherheitsabstand. Wie es weitergeht? „Wir werden bald wieder voll durchstarten, vorausgesetzt es kommt keine zweite Covid 19 –Welle.“