Landtagswahl 2023: St. Andrä-Wördern als Hochburg der Grünen

18,0 Prozent katapultieren die Grünen St. Andrä-Wördern auf Platz eins in der NÖ-Statistik: Die Ortspartei erreicht nämlich das landesweit beste Ergebnis, dicht gefolgt von Maria Enzersdorf (17,9) und Eichgraben (17,7).

Bezirksspitzenkandidatin, Nationalrätin und St. Andrä-Wörderns Vizebürgermeisterin Ulli Fischer bejubelt den Erfolg in ihrer Heimat: „Es ist eine große Motivation, wenn man das beste Landesergebnis hat.“ Und das basiert auf Teamwork, ist die Grünen-Politikerin sicher: „Mich freut es persönlich, dass sich der Einsatz unserer Bezirksgruppe ausgezahlt hat. Wir haben im Wahlkampf mit sehr vielen Leuten gesprochen und aufmerksam zugehört und wollen weiter arbeiten.“

Was sie auch hervorheben möchte: die gute Zusammenarbeit mit ÖVP und SPÖ im Ort. „Im Wahlkampf sind wir gemeinsam vor den Kaufhäusern gestanden. Unser Erfolgsrezept: das Miteinander, nicht das Gegeneinander.“ Es sei, so Fischer, auch für Bürgerinnen und Bürger wichtig, zu sehen, dass unterschiedliche politische Parteien an einem Strang ziehen.

In St. Andrä-Wördern sind die Grünen Teil der Koalition – auch das hat für Fischer bei der Landtagswahl eine Rolle gespielt: „Wir konnten viel umsetzen. Und wenn man ein gutes Ergebnis in der Gemeinde hat, hat man motivierte Gemeinderäte, die sich auf Bezirks- und Landesebene einbringen.“

Beim Wahlkampf-Endspurt hat Ulli Fischer mit Spitzenkandidatin Helga Krismer und Minister Johannes Rauch um Stimmen gebuhlt. Foto: Christian Dusek

Wie sich Fischer die 18 Prozent und somit das niederösterreichweit beste Ergebnis erklärt? „Weil wir die richtigen Dinge umsetzen. Und weil wir in der Nähe von Wien liegen, das muss man schon auch dazusagen.“

In den Umlandgemeinden schneiden die Grünen überdurchschnittlich gut ab. Und der Bezirk Tulln schafft es ein weiteres Mal ins Top 10-Ranking: In Klosterneuburg holen die Grünen 16 Prozent und Platz neun. Weitere Hochburgen: Mödling (Platz 4), Purkersdorf (5), Perchtoldsdorf (6), Maria Anzbach (7), Laab im Walde (8) und Langenzersdorf (10).

