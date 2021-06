Mauthausen ist fast jedem ein Begriff. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass es eine Vielzahl an Außenstellen gab, die weit übers ganze Land verteilt errichtet worden waren. Das Bundesdenkmalamt ist dabei, eine Liste aller NS-Orte in ganz Österreich zu erstellen. Darin sollen Zwangsarbeiterlager, KZ-Außenstellen und Kriegsgefangenenlager erfasst werden, um sie nicht der Vergessenheit anheim fallen zu lassen. Christoph Helfer hat sich intensiv mit den Ereignissen dieser Zeit auseinandergesetzt und gründlich recherchiert. Hier ein Überblick auf Gedenkstätten und Mahnmale im Bezirk (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Atzenbrugg-Heiligeneich: Massengrab, laut Inschrift 33 Ausländer, die während des Weltkrieges 1939-1945 im Bereich des Werkes Moosbierbaum ums Leben kamen. Zudem befindet sich neben dem Friedhof ein Gedenkstein für die Opfer der österreichischen Widerstandsbewegung.

Erpersdorf: Benennung einer Verkehrsfläche in „Lise Meitner-Gasse“ nach einer jüdischen Wissenschaftlerin, die vor dem Nazi-Regime nach Schweden flüchtete.

Grafenwörth : Denkmal im Vorraum des Veranstaltungszentrums im Gedenken an Maria Grausenburger, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens einer vierköpfigen jüdischen Familie auf dem Todesmarsch ins KZ Unterschlupf gewährte und sie somit vor dem sicheren Tod bewahrte.

Großweikersdorf: Gedenktafel in der Kirche für Heinrich Maier, einem „Priester im Widerstand“ und die Benennung einer Verkehrsfläche in „DDr. Heinrich Maier-Straße“ sowie ein Gedenkstein am Friedhof, gewidmet „den Holocaustopfern der Gemeinde Familie Hahn“.

Königstetten: Denkmal für „Gefallene, Vermisste und Heimatopfer, 1995 wurde Regine Fröschl, die als Betroffene der Nürnberger („Rassen“-)Gesetze ins Ghetto Riga deportiert worden war, hinzugefügt.

Reidling: Gedenkstein neben der Kirche „Zum ehrenden Gedenken der im KZ Mauthausen am 27. 4. 1945 ermordeten Patrioten Volksschuldirektor Anton Öllerer, Wilhelm Breuer, Karl Kobanitsch.

Rust im Tullnerfeld: Gemeinschaftsgrab am Friedhof, die Inschrift lautet: Kriegsgrab 1939-1945. 23 Namen sind angeführt, darunter auch jene von 15 sowjetischen und griechischen Zwangsarbeiter (Männer, Frauen und Kinder), die im November 1944 durch einen Luftangriff ums Leben kamen.

Zwentendorf: Mahnmal „Zur Ehrung der Opfer des Faschismus“ am Gelände der Donauchemie Moosbierbaum wurde nach Schließung der Raffinerie im Zuge der Errichtung des Kraftwerkes Dürnrohr abgetragen. Heute befindet sich auf dem Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges („Rumänenfriedhof“) ein neuer Gedenkstein, Inschrift: „Ehre den Opfern des Faschismus. Diese Helden wurden im Kampfe für die Freiheit der Völker im Jahre 1945 im Vernichtungslager Mauthausen ermordet“, einschließlich 47 Namen der Opfer.

Tulln: Der jüdische Friedhof wurde nach seiner Zerstörung während der NS-Zeit 1992 als Gedenkstätte neu errichtet und wird von der Stadtgemeinde gepflegt. Benennung einer Verkehrsfläche in „Ferdinand Goldmann-Straße“. Goldmann war von 1927 bis 1938 Bürgermeister von Tulln und wurde mit seinen beiden Söhnen aus politischen Gründen einige Tage in Haft genommen.

Doch nicht immer kamen die Betroffenen so glimpflich davon. Viele Schicksale endeten in der Gaskammer oder zumindest in Zwangsarbeit.

Die auf jüdische Geschichte spezialisierte Historikerin Ingrid Oberndorfer ortet eine gewisse Angst vor der Vergangenheitsbewältigung. „Kommt das Thema Nationalsozialismus zur Sprache, zeigt sich eine Mehrheit unangenehm berührt, offensichtlich auch aufgrund eines schlechten Gewissens. Aber auch Uninformiertheit spielt hier eine ganz große Rolle. Man lernt nicht aus der Geschichte, leider. Und wundert sich dann, warum es heutzutage Antisemitismus gibt“, so Oberndorfer .