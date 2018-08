Erfolglos musste eine Suche nach einer 60-Jährigen Wienerin am Sonntag abgebrochen werden. Im Bereich der Donau zwischen Zeiselmauer und Greifenstein fand diese statt, nachdem der Lebengefährte Alarm geschlagen hatte und die Frau als abgängig meldete.

Er machte sich auf eigene Faust auf die Suche nach seiner Partnerin und fand am Mittwoch zunächst Kleidungsstücke und anschließend auch die Leiche der 60-Jährigen in der Donau. Offensichtliche Verletzungen an der Leiche legen nun den Schluss nahe, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte.

Obduktion angeordnet

Das NÖ Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Obduktion veranlasst. Diese soll die genaue Todesursache klären. Ein Ergebnis der Untersuchungen wird für die kommenden Tage erwartet.

Laut Stephan Öllerer von der Bezirksfeuerwehr Tulln, hatten sich neben Tauchern und der Wasserrettung auch Mitglieder der Feuerwehren St. Andrä-Wördern und Muckendorf-Wipfing an der Suchaktion am Sonntag beteiligt.