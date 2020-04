Pamela Spirk ist mit ihrer „Leinenstube“ ein Begriff in Sachen Mode, Tracht und allem, was dazu gehört. In der coronabedingten Geschäftspause hatte sie eine besondere Idee für die Menschen in ihrem Wohnort: Spirk verwandelte vorhandene Stoffe in schicke Mund-Nasen-Schutzmasken. Rasch waren 100 Stück fertig und bereit für die Bevölkerung in Ried. Bei einer langen Gassirunde mit ihrem Hund Bella steckte sie 50 Stück mit einem Ostergruß der Leinenstube in diverse Briefkästen von Bekannten und auch ihr nicht bekannten Bewohnern.

Urbanitsch Gabriele Kohlruss verlegte sich ganz aufs Textilmasken-Schneidern.

„Ich bin überrascht, wie großartig die Resonanz war. Auch die Nachfrage ist groß, und es gab so viele tolle Kommentare auf Facebook“, freut sich Pamela Spirk. Mittlerweile ist die Liste der Bestellungen so groß, dass der Stoff eventuell knapp werden könnte, aber: „Solange Stoff da ist, kann ich Masken nähen.“ Mit ihrer persönlichen Corona-Aktion ist ihr eine Osterüberraschung der besonderen Art für die Allgemeinheit gelungen.

Auch die Schneiderin und Modezeichnerin aus Tulln Gabriele Kohlruss hat sich auf die Herstellung von Textilmasken verlegt. Die Masken gibt es in zwei Größen, für Damen und Herren und in ganz verschiedenen Designs. „Auch Textilmasken können geschmackvoll gestaltet werden und ein bisschen Freude in diese schwierige und belastende Zeit bringen“, so die Schneide-Meisterin. „Den Mut darf man nicht verlieren“, wünscht Gabi Kohlruss, die diese Krise „mit Vertrauen und Freude am Leben durchsteht.“ Info: 0664/7863525.