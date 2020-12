Die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes Tulln halfen an den beiden Tagen maßgeblich mit, um die Durchführung der Massentestung im Bezirk Tulln zu gewährleisten. Dabei waren 730 Frauen und Männer im Einsatz. Der Kommandant des Katastrohenhilfsdienstes Friedrich Ploiner war mit der logistischen Durchführung betraut: „Ich möchte allen Feuerwehrleuten danken, dass sie in ihrer Freizeit mithalfen, einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.“

Das Rote Kreuz war mit 56 Teststraßen am Samstag und 51 am Sonntag in allen 22 Gemeinden des Bezirks tätig. In Summe wurden 179 Sanitäter bei der Probenabnahme eingesetzt. Zusätzlich waren 25 Personen im Bezirksstab, als Kommandanten sowie für die Logistik vom Roten Kreuz im Einsatz. „Unsere Mitarbeiter haben an den beiden Tagen wesentlich dazu beigetragen, dass diese Massentestungen überhaupt durchgeführt werden können, es ist unglaublich, was alle gemeinsam leisteten“, so Bezirksrettungskommandant Roman Hochgerner.“ Das Bundesheer unterstützte mit 14 Personen in Tulln und 15 in Klosterneuburg. „Schon Tage davor waren die Soldaten bei den Testungen im Bildungsbereich im Bezirk tätig, wo sich 1.500 von 2.200 Pädagogen testen ließen“, so Kommandant Oberst Wolfgang Rafetseder.