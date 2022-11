Mutmaßliche Kindes-Misshandlung: Vater (21) in U-Haft

Der Schock sitzt tief. „Wenn man sowas hört, da haut’s einen momentan einmal um“, ist Bezirkshauptmann Andreas Riemer betroffen.

Der schreckliche Verdacht: Kindesmisshandlung. Spitalsmitarbeiter des Universitätsklinikums Tulln haben Anzeige erstattet, nachdem ein ein Monat altes Baby mit gebrochenen Unterschenkeln und einer Gehirnblutung – ausgelöst vermutlich durch äußere Gewalteinwirkung – eingeliefert wurde.

Ermittlung Vater nach möglicher Misshandlung von Baby in U-Haft

Bezirk Tulln Baby lebensbedrohlich verletzt: Vater verdächtig

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund des regelmäßigen Austauschs mit der hausinternen Kinderschutzgruppe sensibilisiert und darin geschult, im Verdachtsfall rasch und effizient zu handeln und haben demnach die Alarmierungskette in Gang gesetzt“, erklärt eine Sprecherin des UK.

Als am Freitagnachmittag das Telefon in der Bezirkshauptmannschaft läutet, hat Riemer Rufbereitschaft. Er leitet sofort die weiteren Schritte ein: Die Obsorge wird den Eltern aus dem Bezirk Tulln entzogen, ein Kontaktverbot ausgesprochen. Riemer erklärt: „Wir wissen nicht, was konkret geschehen ist. Wir schauen jetzt sehr genau darauf, dass nichts mehr passieren kann.“

Der Vater des lebensbedrohlich verletzten Neugeborenen ist mittlerweile in U-Haft. Der 21-Jährige hat bei der Einvernahme angegeben, dass er beim Hantieren mit dem Säugling „zu forsch agiert“ habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen fortgesetzter Gewaltausübung läuft gegen beide Eltern.

Zunächst ist auch die 20-jährige Mutter in Gewahrsam genommen worden, sie wird später auf freiem Fuß angezeigt. Dass der Vater in Haft ist und dessen Partnerin nicht, begründet Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, gegenüber der APA damit, dass „die Verdachtslage dringender gegen den Vater als gegen die Mutter“ sei. Generell seien die Ermittlungen noch im Anfangsstadium.

Die weiteren Schritte der BH Tulln hängen nun von den Ermittlungsergebnissen ab. Bezirkshauptmann Riemer bestätigt, dass die Kinder- und Jugendhilfe der BH Tulln mit der Mutter in Kontakt ist. Das AKH Wien, in dem das Baby intensivmedizinisch behandelt wird, darf die 20-Jährige derzeit aber nicht betreten. Das Verbot gilt vorerst für 14 Tage, dann wird evaluiert, ob es aufgehoben oder verlängert wird.

Der Gesundheitszustand des Säuglings hat sich am Wochenende stabilisiert. Schwere Dauerfolgen können allerdings noch nicht beurteilt oder ausgeschlossen werden.

