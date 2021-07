Starkregen verursachte einige Einsätze in Zöfing. Die Feuerwehr musste an drei Einsatzadressen Auspumparbeiten durchführen, da Wasser in diese Häuser eingedrungen war.

In den frühen Morgenstunden gab es einen weiteren Einsatz. Kurz nach 7.30 Uhr musste in Judenau in der Wiesengasse ein umgestürzter Baum entfernt werden. Der Baum hatte dem nächtlichen Sturm nicht mehr standgehalten und war auf einen Zaun gefallen.

Auch in Altenberg (Gem. St. Andrä-Wördern) und in Spital (Gem. Michelhausen) waren die Feuerwehren im Einsatz.