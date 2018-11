Die Landjugend Bezirk Tulln hielt ihre Generalversammlung im Gasthaus „Brauner Hirsch“ der Familie Renner in Freundorf ab. Neben den Ehrengästen wurden auch die Mitglieder und ebenso Landjugendfunktionäre weiterer Bezirke begrüßt. Nach einem umfassenden Tätigkeitsbericht und Dankesworten an die Mitglieder, wurde die Neuwahl gestartet. Daniel Döckl und Jennifer Rochla wurden als Obmann und Leiterin bestätigt. Manuel Baumgartlinger und Lisa Fleischmann nahmen die Wahl als Stellvertreter an. Die Kassa wird ein weiteres Jahr von Stefanie Figl verwaltet und die Kassaprüfer wurden Bernhard Schultheis und Oliver Brunner. Die Funktion der Schriftführerin übernahm Michelle Dier.

„Wir sind schon sehr gespannt auf die kommenden Herausforderungen und freuen uns auf ein interessantes und lustiges Programm, welches wir unseren Mitgliedern das ganze Jahr über bieten wollen“, so Obmann Daniel Döckl.