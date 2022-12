NÖ-Gründerpreis! Neuaigener Unternehmen auf der Erfolgs-Welle

Werbung

Anlässlich des „Gründerland Niederösterreich“-Preises wurden die Top-24 Gründer des Landes prämiert. Im Bezirk Tulln ging der Preis an das Unternehmen „Paulsen Surf Garage“ von Paul Mittermeier.

602 junge Unternehmer hatten am Wettbewerb der „riz up Gründeragentur“ des Landes und der Wirtschaftskammer NÖ teilgenommen. Im Online-Voting wurden über 35.000 Stimmen abgegeben und so jeweils ein Gewinner pro Bezirk eruiert.

Im Bezirk Tulln ging das in Neuaigen beheimatete Unternehmen „Paulsen Surf Garage“ als Gewinner hervor. Gründer und Inhaber Paul Mittermeier hat mit seiner „Paulsen Surf Garage“ die Leidenschaft zum Beruf gemacht. In seiner Werkstatt in Neuaigen entstehen handgefertigte, an den Surfer angepasste Surfboards. Inspiriert von Wellen und Wind werden einzigartige Produkte für verschiedene Surfsportarten gefertigt - Wakesurfen, Riversurfen, Kitesurfen und natürlich fürs Meer.

„Ein dynamischer Wirtschaftsstandort braucht sowohl etablierte Betriebe als auch junge Unternehmenskraft – wir sind sehr froh, dass die Stadtgemeinde Tulln ein guter Boden für viele Vertreter sowohl von erfahrenen als auch von neuen Unternehmern ist“, meinen Bürgermeister Peter Eisenschenk und Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka.

