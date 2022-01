Oberstufen-Schüler befragt: Mündliche Matura soll freiwillig sein

Eine Ankündigung des neuen Bildungsministers Martin Polaschek sorgt für Aufregung. Die mündliche Matura soll heuer, im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Jahren, nicht mehr freiwillig, sondern – mit diversen Erleichterungen – wieder verpflichtend sein.

Die Klassensprecher der 5. Klassen der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Tulln Katrin Gstöttner, Anna Matijasevic, Chiara Henglmüller und Kacper Wijata meinen, dass alle Schüler der Corona-Jahrgänge die gleichen Rechte haben sollten und plädieren für eine „entfallene mündliche Matura oder einen freiwilligen Antritt.“

„Wir waren seit Beginn der Pandemie knappe acht Monate inklusive des Praktikums zuhause, im Distance-Learning. Gewisse Stoffgebiete konnten kaum bis gar nicht erarbeitet werden. Große Defizite machen sich in manchen Fächern dadurch bemerkbar und man hat vermehrt den psychischen Druck eine gute Leistung zu erbringen“, untermauern sie ihre Forderung.

Klassensprecherin Carina Sandler aus dem 5. Jahrgang der Höheren Bundeslehranstalt (HBLA) für Landwirtschaft und Ernährung in Sitzenberg holte die Meinung ihrer Klasse kurzerhand durch eine Befragung ein: 85 Prozent sind für eine freiwillige mündliche Matura, 15 Prozent ist es egal, aber eine Pflicht will keiner. HBLA-Schulleiterin Monika Schneier-Blesl ergänzt: „Im Vorjahr hat an unserer Schule circa die Hälfte der Kandidaten freiwillig mündlich maturiert. Auch im 4. Jahrgang ist die Stimmung etwas anders, weil die Schülerinnen einen Wertverlust der Matura befürchten, wenn die Verpflichtung entfällt, den mündlichen Teil abzulegen.“

Elternvertreter geben Schützenhilfe

Eindeutige Ablehnung der verpflichtenden mündlichen Matura kommt vonseiten der Elternvertretung im Gymnasium Tulln: „Eine mündliche Matura wieder verpflichtend vorzuschreiben, kann nur einem Minister einfallen, den die extreme Situation, der die Schülerinnen und Schüler die letzten beiden Schuljahre ausgesetzt waren, nicht interessiert oder der sie nicht versteht. Wir können nur darauf drängen, diese Entscheidung nochmals zu überdenken, eine Stoffeinschränkung alleine ist zu wenig. Auch hinsichtlich der enormen psychischen Belastung ist das das absolut falsche Signal. Hilfreich wäre eher Entlastungen in Aussicht zu stellen, die eine Erholung ermöglichen“, meinen Peter Kral und Nikolaus Holzinger.

Kritikpunkt Ergebnisse PCR-Tests

Die Elternvertreter orten ein zweites akutes Problem: „Die Auswertung der Covid-Tests ist derzeit katastrophal, die PCR-Tests kommen massiv verspätet und sind teilweise unbrauchbar.“

Auch in der HBLA Sitzenberg und in der HLW ist man mit der Testauswertung seit Anfang des Jahres sehr unzufrieden. Aber trotz aller Pandemie-bedingten Herausforderungen sei die Stimmung gut, meint Schneier-Blesl. Sie lobt ihre Schülerinnen und Schüler, die sich vorbildhaft an die ständig wechselnden Präventionsmaßnahmen halten.

Margit Längauer, Schulleiterin der HLW, ergänzt: „Alle Lehrerinnen und Lehrer sind bemüht, so viel Normalität wie möglich zu erhalten – im Unterricht, aber auch bei einem Mindestmaß an sozialen Aktivitäten, die im Rahmen des Erlaubten durchführbar sind. Aber solange es keine Reisen, Schulbälle und sonstigen schulischen Veranstaltungen geben kann, also alles das, was das Schulleben bereichert, sind wir weit von einem normalen Schulalltag entfernt.“

Die Direktorin des Gymnasiums Irene Schlager betont ebenso: „Der schulische Alltag läuft trotz der herausfordernden Situation erfreulich gut ab“.

Psychosoziale Themen bleiben jedoch ein bedeutender Aspekt. „Die vergangenen vier Corona-Semester haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer oft an die Grenzen der psychischen Belastbarkeit geführt. Zunehmend mehr der uns anvertrauten jungen Menschen leiden unter Ängsten, Sorgen, Motivationsverlust und sinkender Leistungsfähigkeit“, meint Längauer .

Schlager ist derselben Meinung und fügt hinzu: „Ein verstärkter Einsatz von Unterstützungspersonal zur Bewältigung psychosozialer Probleme wäre dringend erforderlich.“

Die Folgen der steigenden Covid-Infektionen für das kommende Semester sind noch nicht absehbar. Schneier-Blesl spricht aber wohl allen Beteiligten aus der Seele, wenn sie sagt: „Wir müssen alles tun, um die Schulen offen zu halten. Schließungen sind ganz schlecht für die Jugendlichen.“

