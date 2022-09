Pandemie und Teuerung trifft Gastro: „Fürchte mich vor dem Herbst“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Rückblick der Gastronomiebetriebe auf die letzten Monate fällt durchaus positiv aus. Der weitere Verlauf der Pandemie und die Teuerungswelle verunsichern jedoch die Branche.

„Wir hatten im Sommer - auch dank der Touristen - ein sehr gutes Geschäft“, sagt Christian Pöck vom Gasthaus Adlerbräu in Tulln, „aber ich fürchte mich vor dem Herbst“, ergänzt er im selben Atemzug. Wenn die Coronazahlen wieder steigen, würden die älteren Gäste aus Angst ausbleiben. Bei den Jüngeren könnte die Teuerungswelle dazu führen, dass - verständlicherweise - als eine der ersten Einsparungsmaßnahmen die Gastronomie gemieden wird, meint Pöck.

Er fügt hinzu „Die Monate November, Jänner und Februar sind im Gastgewerbe im Osten Österreichs sowieso schwach. Wenn es da keine geeigneten Maßnahmen seitens der Regierung gibt, wird das Wirtesterben weitergehen.“

Ein paar Häuser weiter in Tulln im Café Attimo in der Rosenarcade sieht Kaffeehausbesitzer Harald Marker auch nicht sehr positiv in die Zukunft. Er hat das Lokal erst letzten Oktober übernommen. „Als Masken- und Impfplicht gefallen sind, sind die Besucherzahlen gestiegen. Aber jetzt machen sich die Teuerungen bemerkbar, es wird weniger konsumiert, die Gäste sitzen oft stundenlang bei einem Getränk, obwohl unsere Preise bis jetzt noch nicht erhöht wurden.“

Dem Gasthaus Ehn in Langenschönbichl haben die Lage am Donauradweg und seine Stammgäste einen guten Sommer beschert. „Aber das Abendgeschäft ist nicht mehr wie früher, die Leute sparen“, sagt Sylvia Ehn. Für die Zeit nach der Radtouristen-Saison, also ab Mitte oder Ende September, überlegt man eine Erweiterung der Ruhetage.

Im Gasthaus zum Braunen Hirschen in Freundorf ist man mit der Zahl der Gäste sehr zufrieden. Auch viele Feste werden hier wieder gefeiert. „Wir haben eine gute Auslastung“, sagt Wolfgang Renner.

