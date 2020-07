„Wir suchten einfach nur etwas Abkühlung“, berichtet eine Tullnerin, die sich am bisher heißesten Sonntag dieses Sommers am Nachmittag kurzfristig dazu entschlossen hatte, mit ihren zwei Kindern das Tullner Aubad aufzusuchen. „Um diese Zeit einen Parkplatz zu finden, war echt schwer“, so die Frau weiter. Der westseitige Parkplatz war brechend voll, die Autos reichten zurück bis in die Hafenstraße und von dort bis zurück zum Kreisverkehr Langenlebarner-straße. Sogar in der Grünfläche zwischen Radweg und Fahrbahn wurden Pkw abgestellt.

„An diesem Tag waren rund 3.500 Personen im Aubad. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass der südseitige Parkplatz vermehrt genutzt wird“, so Christian Holzschuh von der Stadtgemeinde Tulln, „offenbar hat sich herumgesprochen, dass die Chance auf einen Parkplatz hier größer ist.“

Neuralgische Punkte sind der Kassenbereich sowie das Buffet. Dort sind Geduld und Disziplin gefragt. Nicht immer wird beim Anstellen der vorgeschriebene Sicherheitsabstand eingehalten. Holzschuh: „Für den Pächter des Buffets ist es die erste Saison. Wir bitten um Nachsicht. Um die Situation beim Ein- beziehungsweise Ausgang zu entschärfen, wird demnächst neben dem Haupteingang im Westen ein neues Tor errichtet.“

Um auch bei der neuen Attraktion – der „gedrehten“ Wasserrutsche – Gedränge zu vermeiden, wurde sie mit einem Ampelsystem ausgestattet. Zusätzlich zum Grünlicht sorgt ein akustisches Signal für freie Fahrt.

Während das Tullner Aubad keiner Zugangsbeschränkung unterliegt, dürfen im Parkbad Königstetten derzeit nur 400 Personen Abkühlung suchen. Doch der Ansturm hält sich in Grenzen.

„Die Saison verläuft äußerst schlecht“

„Die Saison verläuft äußerst schlecht“, weiß geschäftsführender Gemeinderat Walter Grabler. 20 „echte“ Badetage gab es bisher. Schuld trägt nicht nur Corona, es liegt auch am Wetter. „So etwas habe ich die letzten 20 Jahre nicht erlebt. Es ist ein ständiges Auf- und Zusperren“, klagt Grabler. Dabei verhielten sich die Badegäste durchaus diszipliniert und zeigten Verständnis für die Zugangsbeschränkung, die heuer zum Glück erst einmal in Kraft getreten ist. Wer sicher gehen will und sich unnötige Wege ersparen will: Per App oder telefonisch kann man sich jederzeit über die Lage informieren.