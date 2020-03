Im Zahlenrückblick der Bezirkshauptmannschaft auf 2018 war ein gravierender Anstieg bei Strafen zur verzeichnen (die NÖN berichtete). In der 2019er-Statistik hat sich das Niveau wieder einigermaßen normalisiert.

Im Vorjahr wurde der Anstieg auf den verstärkten Einsatz neuer Laser-Messtechnik in ehemaligen Radarboxen zurückgeführt. Laser, die bei mobilen Messgeräten schon lange zum Einsatz kommen, arbeiten genauer als Radar und können auch über mehrere Spuren hinweg und in beide Fahrtrichtungen messen. Haben sich die Autofahrer daran gewöhnt?

„Es kann davon ausgegangen werden, dass der Rückgang der Anzeigen sehr wohl auf einen ,Gewöhnungseffekt‘ zurückzuführen ist“, erklärt dazu Bezirkshauptmann Andreas Riemer.

Er kann das mit weiteren Zahlen belegen: 2018 waren die Geräte in Klosterneuburg zehn Wochen aufgestellt und in St. Andrä-Wördern 19 Wochen, also insgesamt 29 Wochen.

2019 waren es in Klosterneuburg 18, in Kierling 22 und in St. Andrä-Wördern drei Wochen, also insgesamt 43 Wochen.

Die meisten Anzeigen gab es in Klosterneuburg (LB 14). „Dies ist einerseits auf den täglichen Verkehr von zirka 37.000 Fahrzeugen pro Tag in beiden Fahrtrichtungen zurückzuführen, andererseits auf den vierspurigen Ausbau der Straße. Die neuen Geräte können nämlich alle vier Spuren erfassen“, führt Riemer weiter aus.

Mag es bei stationären Messungen einen Gewöhnungseffekt geben – bei flexiblen, mobilen Polizei-Aktionen sicher nicht. „In unserer Statistik ist die Zahl sämtlicher klassischer Verkehrsdelikte, also Geschwindigkeitsübertretungen sowie Alkohol und Telefonieren am Steuer, von 2018 auf 2019 deutlich angestiegen“, berichtet Bernhard Schilcher vom Bezirkspolizeikommando Tulln.

Das bedeute nicht automatisch, dass im Bezirk schneller gefahren, mehr am Steuer telefoniert und vor dem Autofahren mehr getrunken wird. „Aber wir haben unsere Überwachung im Vorjahr deutlich intensiviert und das vor allem im Freilandbereich“, erklärt Schilcher.

Ablenkung durch Mobiltelefon

Das komme nicht von ungefähr, denn 80 Prozent aller Verkehrsunfälle ereignen sich im Freiland. Und ebenfalls 80 Prozent der Unfälle seien auf Ablenkungen durch das Mobiltelefon zurückzuführen. „Telefonieren am Steuer trifft die Sache eigentlich gar nicht mehr“, so der erfahrene Polizist, „es sollte vielmehr Hantieren mit dem Mobiltelefon heißen.“ Denn vom Nachrichtentippen bis zum Videos-Schauen sei die Bandbreite der Ablenkungen groß.

Schwerpunktstrecken sind u.a. die B19 im Bereich Sieghartskirchen/Plankenberg oder die L118 zwischen St. Andrä-Wördern und Königstetten. „Wir werden weiter kontrollieren“, verspricht Schilcher.