Mit rund 1.000 Teilnehmern aus allen 127 Musikschulen des Landes ging im Festspielhaus St. Pölten der bereits 25. NÖ Landeswettbewerb prima la musica über die Bühne. Aus dem Bezirk Tulln nahmen über 100 junge Talente an dem Jugendwettbewerb teil - und das erneut mit großem Erfolg (siehe Preisträgerübersicht unten).

„Mit 26 Schülern konnten wir 20-mal einen 1. Preis erzielen, ein beeindruckendes Ergebnis“, zeigt sich der Leiter der Musikschule Region Wagram, Markus Holzer, mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zufrieden. Drei der Preisträger erzielten darüber hinaus auch noch einen „ausgezeichneten Erfolg“, drei die Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb.

„Besonders wichtig ist für mich, dass die Kinder motiviert zurückkommen und auch weiterhin Freude am Musizieren haben — was eindeutig der Fall ist.

Auch die Musikschule Tulln schickt ein Nachwuchstalent zum Bundesbewerb. „Und das in einem Mangelinstrument wie der Tuba“, freut sich Musikschulleiter Karl Hemmelmayer, der unterstreicht: „Besonders wichtig ist für mich, dass die Kinder motiviert zurückkommen und auch weiterhin Freude am Musizieren haben — was eindeutig der Fall ist.“

Erste Preise holten drei Ensembles sowie sechs Solisten (davon zwei mit Auszeichnung) der Musikschule Sieghartskirchen. Deren Leiter Andreas Simbeni betont: „Der wahre Gewinn ist schon, sich überhaupt zu trauen teilzunehmen.“ Auch ein Nachwuchstalent der Musikschule St. Andrä-Wördern konnte einen ersten Preis erringen.

Hören kann man die jungen Talente bei den Preisträgerkonzerten: in Tulln diesen Donnerstag, 14. März, im Minoritensaal, in Sieghartskirchen am Montag, 18. März, in der Musikschule sowie in Grafenwörth am Donnerstag, 21. März, um 18.30 Uhr im Haus der Musik. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Weitere Fotos und eine Übersicht mit allen Preisträgern der drei Musikschulen findet ihr in der aktuellen Printausgabe der Tullner NÖN.