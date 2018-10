„Wasser ist mehr als nur ein Getränk. Es fördert unsere Leistungsfähigkeit und Konzentration, hält den Organismus in Schwung und ist der ideale Durstlöscher“, betont Landesrat Martin Eichtinger. Ziel des neuen Projekts sei es, Kindern den Wert des sauberen Trinkwassers zu vermitteln und die gesundheitsfördernde Wirkung des Wassertrinkens selbst spüren zu lassen.

Dieser Aufgabe verschreibt sich die Initiative „Tut gut“, die mit Beginn dieses Schuljahres das Pilotprojekt „Wasserschule“ ins Leben gerufen hat und auch die Durchführung und das Material finanziert.

„Wir wollen auf die Gesellschaft einwirken und zum Wassertrinken animieren." Elfriede Beer, Volksschuldirektorin Königstetten

Acht Volksschulen aus dem Bezirk Tulln haben sich bereits zur freiwilligen Teilnahme gemeldet: Königsbrunn, Königstetten, Langenrohr, Sitzenberg- Reidling, St. Andrä-Wördern, Tulbing, die VS 2 in Tulln und die VS Zwentendorf.

Die H NOE-Schüler sollen angeregt werden, am Schulvormittag mindestens einen halben Liter Wasser zu trinken. Sie erhalten Gratis-Trinkflaschen, die in der Schule verbleiben, und in die sie das Leitungswasser einfüllen. Diese bestehen laut „Tut gut“-Projektleiterin Irene Öllinger aus sehr hochwertigem, stabilem und bruchsicherem Kunststoff ohne Weichmacher, die an der Schule gereinigt werden.

Trinksprüche, Trinkpausen und Trinkpässe sollen die Kinder ans Trinken erinnern und animieren, Wasser als Durstlöscher Nummer eins zu nutzen. Zusätzlich gibt es „Wassertage“ - an denen den Schülern mit Aktionen wie Rätselrallyes und Lernstationen spielerisch Wissenswertes rund um das Thema Wasser vermittelt werden soll.

Derzeit werden die Lehrkräfte in eigenen Workshops mit dem Projekt vertraut gemacht. Sie erhalten umfangreiches, projektbegleitendes Material und können das Projekt an die Gegebenheiten der Schule anpassen. Im November werden die Trinkflaschen verteilt, und die praktische Umsetzung in den Klassen kann beginnen.

Begleitet wird das Pilotprojekt von zwei Expertinnen von „gutessen consulting“: Karin Kaiblinger und Rosemarie Zehetgruber. Ein Evaluationsteam der Uni Krems wird beurteilen, wie sich das Trinkverhalten der Teilnehmer im Laufe des Jahres ändert. Nach einem weiteren Schuljahr wird im Juni 2020 das Ergebnis des Programms in einer Studie bekannt gegeben.

Für die erfolgreiche Durchführung des Projekts ist ein Zusammenspiel von Lehrkräften, Elternhaus und der Gemeinde notwendig, erläuterte Direktorin Elfriede Beer von der Volksschule Königstetten: „Die Lehrerinnen werden geschult, aber auch die Eltern werden dazu befragt. Wir versuchen zu sensibilisieren, denn Wasser zu trinken ist das Beste, um Durst zu löschen. Alles andere sind Nahrungsmittel.“ Das Projekt „Wasserschule“ soll allerdings keine Konkurrenz zur Schulmilchaktion sein. Aber: „Schulmilchprodukte sind keine Getränke, sondern Speisen“, erklärt Projektleiterin Irene Öllinger. Darum wird es an den Schulen auch weiterhin Milch und Kakao geben.

„In der schulischen Nachmittagsbetreuung sind die süßen Getränke und Sirupe, die es früher gab, durch Wasser und ungesüßte Tees ersetzt worden“, erzählt Andrea Gleixner, Leiterin der Tullner VS 2. Und das schon vor dem Wasserschulen-Projekt, denn: „Wir alle trinken zu wenig, auch die Kinder“. Aus diesem Grund wurde bereits vor fünf Jahren ein Wasserbrunnen im Freien installiert, der bei den Kindern wunderbar ankommt. „Klar, dass wir an dem Projekt teilnehmen“, bringt sie die Motivation auf den Punkt. „Drei Mal am Vormittag gibt es eine Trinkpause, in der auch die Lehrerinnen Wasser trinken und so als Vorbild wirken.“ Auch die Eltern würden sich kooperativ zeigen.