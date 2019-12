Punkt Mitternacht geht die Knallerei los. Ein paar Ungeduldige können den Moment gar nicht erwarten und zünden ihre Raketen schon bevor die Uhr zwölf schlägt.

Die Vorfreude auf bunte Lichtstreifen am Himmel ist groß. Dabei sollte sie das nicht sein. Im Ortsgebiet ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern nämlich gesetzlich verboten, informiert die Stadtgemeinde Tulln.

Daher der Appell an die Bürger: Das Gesetz ist einzuhalten, die Stadtgemeinde bittet, den bevorstehenden Jahreswechsel ohne das Zünden von Feuerwerk und Knallern zu feiern – zum Wohle von Mensch, Tier und Umwelt. Gerade rund um Silvester wird Bundes-Pyrotechnikgesetz und kommunale Ordnung – geltend seit 1974 – oft missachtet. In den vergangenen Jahren wurden private Feuerwerke sogar immer häufiger und lauter, bilanziert die Stadtgemeinde.

Zum Wohl von Mensch, Tier und Umwelt

Da Wachdienst und Polizei nicht überall gleichzeitig überwachen können, ruft die Stadtgemeinde die Bevölkerung, sich auch am 31. Dezember an die vorliegenden Gesetze zu halten.

Und das nicht nur, weil ein Paragraf das so will, sondern auch aus Liebe zum Tier. Viele Haus- und Wildtiere durchleben in rund um Neujahr Stunden voller Panik. Und auch Menschen können mit Knallkörpern negative Emotionen und Erlebnisse in Verbindung bringen. Und – anders als beim Feuerwerk anlässlich der Gartenbaumesse – schlagen auch die Feinstaub-Messgeräte in Tulln zu Silvester aus. Also auch die Umwelt dankt es jedem einzelnen, der zu Silvester auf das Feuerwerk verzichtet.

Wer sich nicht vorstellen kann, den Jahreswechsel ohne Knaller zu feiern, wird am Sporn beim Gästehafen fündig. Dort ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern erlaubt – aber nur mit einer vorab einzuholenden Genehmigung der Veranstaltungsbehörde der Stadt Tulln (Bauamt).

Wenn es nach TOP-Stadtrat Ludwig Buchinger geht würden Gemeinde und Bezirkshauptmannschaft keine solche Erlaubnisse mehr ausstellen – auch nicht für die Gartenbaumesse. Statt dem Feuerwerk fordert der Stadtrat, dass eine Laser-Show den krönenden Sommer-Abschluss bildet. Bereits im Mai haben die Tullner ohne Parteibuch einen Antrag im Stadtrat über das Abschießen von Feuerwerks- und Knallkörpern gestellt. Im Oktober probierte der Stadtrat, seinem Anliegen mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat Gehör zu verschaffen – ohne Erfolg.