Quarantäne-Aus in Pflege: Keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben

SeneCura zählt zu den größten Pflege-Dienstleistern im Bezirk. Obwohl in diesem Bereich die körpernahe Arbeit mit höchst vulnerablen Personengruppen, wie beispielsweise in Seniorenheimen zum Alltag gehört, gilt auch hier das Ende der Quarantäne für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 1. August.

Dass es in diesem sensiblen Umfeld zusätzliche Vorgaben brauche, bestätigt auch Karin Gastgeb, Pressesprecherin von SeneCura: „Wir arbeiten derzeit an einer einheitlichen Regelung für unsere Mitarbeitenden in allen Einrichtungen in ganz Österreich.“

Klar ist jedenfalls, dass Personen, die andere anstecken könnten, nicht mit Patienten arbeiten werden. „Infizierte Mitarbeiter mit Symptomen bleiben weiterhin so lange im Krankenstand, wie es die behandelnde Ärztin oder Arzt vorsieht“, führt Karin Gastgeb weiter aus.

Für ungeimpfte Arbeitnehmer weiterhin 3G

Bei ungeimpften Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gilt weiterhin die 3G Regel. Das bedeutet, dass sie bei einem Corona-positivem Testergebnis erst nach erfolgter Freitestung wieder am Arbeitsplatz erscheinen dürfen.

Schwieriger gestaltet sich die Lage bei den Pflegekräften, die bereits mehrmals geimpft wurden oder genesen sind: Sie sollten ja, so der Gesetzgeber, auch mit positiven Testergebnis ihren Dienst antreten und dabei durchgehend eine FFP2 Maske tragen. Dazu meint die Pressesprecherin von SeneCura, dass geplant sei, diese Gruppe „trotz offiziellem Quarantäne-Aus einen gewissen Zeitraum vorzugeben, in dem sie zuhause bleiben.“

