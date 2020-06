„Ich bin schon zu Schulzeiten in meinem Heimatort Leoben mit meinem Fahrrad gefahren. In Graz bin ich schneller vorangekommen als mit öffentlichen Verkehrsmitteln und man ist ungebundener. Es ist der Sport für mich, den ich am besten im Alltag einbauen kann. Besonders nach der Arbeit kann ich auf meinem Rennrad von Krems nach Hause an der Donau gut abschalten. Neben Rennrad und Mountainbike habe ich noch ein gemütliches Rad fürs Einkaufen.“ Anita Winkler, Zwentendorf

„Ich pendle seit gut 15 Jahren mit dem Fahrrad von Zeiselmauer ins Büro nach Wien. Mich haben mehrere Aspekte dazu bewogen:

1) Zeitgewinn - anstelle im Zug oder Auto zu sitzen, nutze ich die Zeit, um Sport zu treiben, welche ich nach dem Nachhausekommen anhängen müsste,

2) es ist mein „grüner“ Beitrag für die Umwelt und

3) es bedeutet Unabhängigkeit von Fahrplänen und Verspätungen der Öffis bzw. keinen Stau im Individualverkehr mit dem Auto.“ Christian Sibera, Zeiselmauer



„Ich fahre pro Jahr sicher 6.000 bis 7.000 Kilometer mit dem Fahrrad. Ich habe in den letzten Jahren in St. Pölten gearbeitet, davor in Tulln. Da bin ich jedes Mal mit dem Rad in die Arbeit gefahren. Nach Tulln waren es etwa 22, nach St. Pölten 25 Kilometer. Radfahren ist einfach die schönste Sportart, die es gibt. Demnächst gehe ich in Pension, da wird das Radfahren aber bestimmt nicht weniger. Am liebsten fahre ich mit dem Rennrad, das macht am meisten Spaß und ist zudem auch noch umweltschonend.“ Susi Pell, Hasendorf