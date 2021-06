Die Preisträger des 20. „riz up Genius“ überzeugten in vielerlei Hinsicht. Beim „Jubiläums“ riz up Genius kämpften 28 nominierte Projekte aus vier Kategorien um die begehrten Geldpreise. Dabei konnte sich das Siegerprojekt pro Kategorie über 6.000 Euro freuen, für den zweiten Platz gab es 4.000, für den dritten Platz je 2.000 Euro.

„Niederösterreich ist ein Land der innovativen Geschäftsmodelle."

Der 1. Platz in der Kategorie „Geniale Forschung & Entwicklung“, eingereicht von Gibson Nyanhongo & Team ging an Agrobiogel gegen die Dürre. Agrobiogel speichert ein Vielfaches seines eigenen Gewichtes an Wasser, und gibt dieses langsam an das umgebende Erdmaterial ab. Das biologische Produkt wird mit einer umweltfreundlichen Technologie ohne Verwendung gefährlicher Chemikalien hergestellt.

Der 2. Platz, ebenfalls in der Kategorie „Geniale Forschung & Entwicklung“, von Arnold Dohr bekam das Projekt „Bienenverträgliche Pflanzenschutzmittel aus Pilzen“. Es geht um die Entwicklung von Präparaten mit starker Wirkung gegen Insekten und Milben zur Anwendung in Pflanzenschutz, Veterinär- und Humanmedizin.

„Niederösterreich ist ein Land der innovativen Geschäftsmodelle. Unser Land kommt als Region besser durch die Krise als andere, auch dank neuer Ideen. Es gilt nun wieder gemeinsam durchzustarten und damit den Aufschwung zu meistern“, so Landesrat Jochen Danninger bei der Preisverleihung.

Die erste Nominierung in der Kategorie „Genial digital“ erhielt „Wunderkind“ eingereicht von Mario Aiwasian. Aus der Forschung weiß man, dass das Erlernen der Muttersprache ausschließlich auf Hören und Nachsprechen basiert, erst später werden Schreiben und Lesen erlernt. Die innovative Lern-App hat zum Ziel, Klavierspielen über Hören in einem Computerspiel zu erlernen. Die Spieler sollen über 7 Levels an Schwierigkeitsgraden vom Anfänger zum Maestro werden.

Die zweite Nominierung in der Kategorie „Geniale Forschung & Entwicklung“ von Matthias Slatner ging an „Enzym Quartett“. Die Acib GmbH hat ein Enzym Quartett entwickelt, um Kindern auf spielerische Art grundlegende Prozesse der Biochemie nahe zu bringen. 24 wichtige Enzyme werden auf leicht verständliche Art wissenschaftlich korrekt beschrieben. Das Spiel soll beispielsweise Firmen aus der Biotechnologie-Branche als Werbegeschenk angeboten werden.

Unser Land kommt als Region besser durch die Krise als andere, auch dank neuer Ideen.

Die dritte Nominierung in der Kategorie „Geniale Unternehmer“ erlangte „Biowol“ – Biowolle aus Österreich. Heimische Schafschurwolle findet in Österreich heutzutage nur wenig Verwendung. Gleichzeitig wird billige Wolle aus dem Ausland importiert, die mit fragwürdigen Praktiken (z.B. „Mulesing“, dem Entfernen der Haut rund um den Schwanz von Schafen) gewonnen wurde. Hemma Brandstetter-Bozic will diesem Zustand entgegenwirken und unserer Schafschurwolle wieder den Wert geben, der ihr zusteht.