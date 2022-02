Rote Agrarpolitik: Gegen Industrie, für Öko-Wertflächen

Eine gewisse Leidensfähigkeit kann man Ernst Wagendristel nicht absprechen. Erstens ist er fußballbegeistert und Anhänger von Admira Wacker Mödling. Zweitens (und darum geht es hier) ist er als Landwirt Landesvorsitzender der SPÖ Bauern. Die halten in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich aktuell bei 2,9 Prozent (NÖ Bauernbund 85 %, Freiheitliche Bauern 3,4 % und Unabhängige Bauernvertretung 8,7 %).

„Ich werde oft gefragt, warum ich mir das antue. Ganz einfach: Ich will mir später von meinen Enkerln nicht vorhalten lassen, dass ich nie meinen Mund aufgemacht habe“, sagt Wagendristel im Pressegespräch zum Thema „Zukunftsperspektive - regionale Landwirtschaft“ in Tulln.

Also redet er und zu sagen hat er viel, etwa zum Themenkomplex „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) in der EU. „In den letzten 15 Jahren ging es vordergründig ums Wachsen, die Betriebe wurden immer größer. Uns geht es aber vorrangig um die kleinsten, kleinen und mittelständischen Landwirte“, betont Wagendristel.

Und was die benötigen, das seien unter anderem „planbare Werkzeuge“. Ja, man sei durchaus fürs Tierwohl. Aber es könne nicht angehen, dass ein Bauer in Stalltechnik investiere (Thema Spaltböden) und diese innerhalb relativ kurzer Zeit nicht mehr praxistauglich sei.

Rund um Starkstrommasten könnten ökologische Wertflächen geschaffen und gefördert werden. Foto: SPÖ Bauern

In Sachen Schweinezucht ergänzt der Sitzenberg-Reidlinger Kammerrat Günther Franz: „Wir müssen die Industrialisierung stoppen und hin zu kleineren Stückzahlen pro Betrieb.“ So wurden 2015 und 2021 österreichweit jeweils rund 2,7 Millionen Schweine „produziert“, die Zahl der Betriebe, die die annähernd gleiche Menge lieferte, sank jedoch von 26.000 auf 21.000.

Ein weiteres Anliegen der SPÖ-Bauern lautet: „Förderung von ökologischen Wertflächen“. Hier gelte es der „Landwirtschaft auf dem Reißbrett“ entgegenzuhalten. Mit Wertflächen (unter 21 Quadratmetern) wie sie etwa rund um Starkstrommasten, an Grundstücksspitzen oder auch rund um Aggregate oder Brunnen möglich sind, könne auf einfache Weise Lebensraum für Kleintiere, Niederwild und Insekten geschaffen werden.

Last but not least erwähnte Wagendristel das Thema „Produktkennzeichnung“, in dem er einen wichtigen Schlüssel zum Erfolg regionaler Landwirtschaft sieht. Hier gelte es ein zusammengeführtes Gütesiegel oder eine Dachmarke zu schaffen, die dem Konsumenten ins Auge sticht.

