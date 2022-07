"Schönere Zukunft": Jubiläum und Führungswechsel bei Wohnbaufirma

Werbung

Die gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft (SZ) feierte mit Belegschaft und Geschäftspartnern ihr 70-Jahr-Jubiläum auf der Garten Tulln. In diesen sieben Jahrzehnten errichtete die SZ in Wien und Niederösterreich rund 10.000 geförderte Miet- und Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, Stellplätze und Garagen und verwaltet heute mit 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ca. 7.700 Wohneinheiten.

Die Gäste der Jubiläumsfeier wurden gebeten, von Geschenken abzusehen und stattdessen zu spenden. So konnte ein Betrag von 5.045 Euro an Vertreter von „Licht ins Dunkel“ übergeben werden. Foto: SZ, Christian Husar

Geschäftsführer Raimund Haidl sprach über die Firmengeschichte seit 1952 und zukünftige Vorhaben: „28 Projekte sind in Bau oder in Planung. Grundstücksreserven für die nächsten Jahre sind vorhanden.“ (Aktuelle Bautätigkeit im Bezirk Tulln siehe Info-Box.) Festredner Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger betonte die Bedeutung des gemeinnützigen Wohnbaus in Niederösterreich: „Wir schaffen dadurch 30.000 Arbeitsplätze jährlich und lösen ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro aus.“

Im Lauf der Veranstaltung erfuhren die Gäste, dass sich Haidl aus dem operativen Geschäft zurückzieht und dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite steht. Mit Stefan Haertl und Emanuel Obentraut wurden bereits die zwei neuen Geschäftsführer präsentiert. Eine Ablöse gibt es auch beim Aufsichtsratvorsitzenden: Hier folgt Josef Schmidinger auf Günter Tschepl.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.