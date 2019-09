Schulsportstätten für Vereine: Venuzle macht’s möglich .

Durch ein Buchungssystem herrscht in Tulln eine Win-win-Situation. Vom Schuldirektor über den Schulwart bis zum Bürgermeister und oft wieder retour – der Weg zu einem geöffneten Turnsaal ist für Sportvereine oft ein langer und beschwerlicher. Dabei zeigt eine Studie der Sportunion, dass Bedarf an zusätzlichen Hallenzeiten besteht (siehe Artikel rechts). Die NÖN hörte sich in der Region um.