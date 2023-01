Bezirk Tulln: Sechs Parteien treten an

Werbung

79.982 Personen sind im Bezirk Tulln stimmberechtigt. Sie haben die Wahl zwischen sechs Parteien: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS und MFG.

ÖVP

Spitzenkandidat Christoph Kaufmann, 47, PR-Berater, Klosterneuburg

ÖVP: Spitzenkandidat Christoph Kaufmann. Foto: Philipp Monihart

Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Wirtschaftsstandort stärken durch Wissenschaft und Forschung, Mobilität noch attraktiver gestalten durch Angebotsverbesserung im Öffentlichen Verkehr (zum Beispiel REX 4 Halt in Klosterneuburg), Aufbruch in die Energieunabhängigkeit.

Warum soll man Ihre Partei wählen?

Weil die positive Entwicklung des Landes Niederösterreich in den vergangenen 25 Jahren, zum Beispiel in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur, die klare Handschrift der ÖVP Niederösterreich trägt und weil unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch weiterhin für Stabilität in unruhigen Zeiten steht.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten:

2. Bernhard Heinreichsberger, 3. Nadine Fallbacher, 4. Franz Aigner, 5. Christina Löblich, 6. Gerhard Figl, 7. Herta Holzinger, 8. Lucas Sobotka, 9. Nicole Kerck, 10. Mathias Holzer, 11. Rosa Raab, 12. Theodor Oitzl, 13. Gudrun Edhofer, 14. Christian Katholitzky, 15. Roman Friedrich

SPÖ

Spitzenkandidatin Doris Hahn, 41,

MS-Lehrerin und Schulleiterin, Königstetten

SPÖ: Spitzenkandidatin Doris Hahn. Foto: privat

Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Leben und Wohnen wird immer teurer, vor allem Junge können sich ein Eigenheim nicht mehr leisten. Junge Familien und ältere Menschen machen sich Sorgen um die ärztliche Versorgung (zu wenige Kassenärztinnen und -ärzte) sowie um Kinderbetreuung und Pflege.

Warum soll man Ihre Partei wählen?

Weil es längst Zeit ist für offene, ehrliche und transparente Politik – die schwarze Freunderlwirtschaft muss der Vergangenheit angehören. Wir haben die Ohren bei den Menschen und ihren Anliegen. Und wir haben die besten Köpfe und die richtigen Konzepte – wir sind eine starke Stimme für Frauen, Jugend, Arbeitnehmerinnen und -nehmer und die ältere Generation.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten:



2. Valentin Mähner, 3. Marion Török, 4. Karl Schmid-Wilches, 5. Isabella Koranda, 6. Robert Waltner, 7. Nicole Hörner, 8. Christian Kainz, 9. Regina Blondiau-Köllner, 10. Benjamin Brandfellner, 11. Christina Eireiner, 12. Christian Dreschkai, 13. Gabriele Seidl-Prokesch, 14. Hermann Haneder, 15. Daniela Mück

FPÖ

Spitzenkandidat Andreas Bors, 33, Landesparteisekretär FPÖ-NÖ, Langenlebarn

FPÖ: Spitzenkandidat Andreas Bors. Foto: privat

Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Besonders im Bezirk Tulln muss das Wohnen wieder leistbarer werden. Für die Blackout- und Krisenvorsorge gehört die Kaserne in Langenlebarn zur Sicherheitsinsel ausgebaut. In Tulln muss das Parkhaus in der Albrechtsgasse aufgestockt werden.

Warum soll man Ihre Partei wählen?

Wir werden Wohnen durch eine allgemeine Wohnbeihilfe und Erhöhung der Eigenheimförderung wieder leistbarer machen. Bei Widmungen muss mehr auf die Bürger als auf die Geldbörse einiger ÖVP-Bürgermeister geschaut werden. Und wir kämpfen für ein zusätzliches Landeskindergeld. Kein österreichisches Kind darf weniger bekommen als Asylberechtigte.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten:

2. Andreas Spanring, 3. Susanne Eistert, 4. Markus Hofbauer, 5. David Otzlberger, 6. Sabrina Hiesinger, 7. Markus Kolar, 8. Heinrich Pegler, 9. Romana Prantl-Wieser, 10. Michael Hacaturoglu, 11. Philipp Mandusic, 12. Peter Pichler, 13. Walter Högl, 14. Peter Gesperger, 15. Josef Hintermayer

Grüne

Spitzenkandidatin Ulrike Fischer, 50, Juristin, St. Andrä-Wördern

Grüne: Ulrike Fischer. Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Bessere Taktung für Züge und eine bessere Anbindung an den Tullnerfelder Bahnhof. Die Ortswasserleitungen sind teilweise 70 Jahre alt und müssen endlich getauscht werden. Wichtig ist die Ortsentwicklung, denn oft gibt es keinen Ortskern, nur Durchzugsstraßen.

Warum soll man Ihre Partei wählen?



Um gemeinsam ein gutes Leben zu gestalten. Wo alle Menschen eine Chance bekommen und wir endlich gemeinsam die Natur schützen. Leistbares nachhaltiges Leben für alle! Es ist zum Beispiel absurd, dass Äpfel aus der Umgebung dreimal so viel Kosten wie Äpfel, die aus China kommen. Regionale Produkte müssen billiger sein.

Weitere Kandidatinen und Kandidaten:

2. Josef Wimmer,

3. Veronika Holzmann, 4. Rainer Patzl, 5. Barbara Prewein, 6. Harald Sattmann, 7. Eva-Maria Feistauer, 8. Franziska Haller, 9. Johann Müllner, 10. Heidrun Sdorra, 11. Thomas Derntl, 12. Liane Marecek, 13. Susanne Gaspar, 14. Marko Schneider, 15. Johannes Scholz

NEOS

Spitzenkandidat Clemens Ableidinger, 34, Projektleiter

Bildung, Klosterneuburg

NEOS: Spitzenkandidat Clemens Ableidinger. Foto: Florian Parfuss



Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Klimakrise, leistbares Leben, qualitätsvolle Kinderbetreuung und medizinische Versorgung sind die Herausforderungen, die wir lösen müssen. Sonst ist die Lebensqualität künftiger Generationen in Gefahr. Land und Bund hätten hier früher Strategien entwickeln müssen.

Warum soll man Ihre Partei wählen?

Wer Erster wird und wer Landeshauptfrau wird, steht längst fest. Man muss daher die einzige effektive Oppositionspartei in unserem Land stärken, und das sind die NEOS. Weil es für Transparenz und Nachhaltigkeit eine starke, kompetente Kontrollkraft im niederösterreichischen Landtag in der nächsten Periode braucht.



Weitere Kandidatinnen und Kandidaten:

2. Darius-Angelo Djawadi, 3. Clemens Peyer, 4. Alexandra Gutmannsthal-Krizanits, 5. Mathias Schmid, 6. Christoph Enke, 7. Sabine Pengl, 8. Christian Schwarz, 9.

Sonja Lengauer, 10. Georg Brenner, 11. Georg Schodritz

MFG

Spitzenkandidatin Christine

Lukaschek, 70, Pensionistin und Unternehmerin, Fels am Wagram

MFG: Spitzenkandidatin Christine Lukaschek. Foto: Julia Bilwein



Was sind für Sie die Hauptthemen im Bezirk?

Verkehrskonzept, um die Belastung der Gemeinden durch den Schwerverkehr am Wagram endlich zu verringern. Bereitschaftsdienste der Ärzte am Wochenende forcieren, weil das vor allem für Kinder und ältere Menschen ein Problem darstellt.

Warum soll man Ihre Partei wählen?

Wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Versprechen auch halte, gegenüber allen Menschen, ohne Ansehen der Person. Das habe ich auch in der Vergangenheit immer so gehalten. Ich lebe das, was ich sage, setze meine Vorstellungen durch. Stehe für unsere die Grundbegriffe Menschen, Freiheit und (zurück)gewonnene Grundrechte.



Weitere Kandidatinnen und Kandidaten:

2. Harald Billwein

Wahlberechtigt

Die sechs Parteien buhlen bis zum 29. Jänner um Stimmen der 79.982 Wahlberechtigten im Bezirk Tulln. Verglichen mit der Landtagswahl 2018 sind das 6.048 Wahlberechtigte weniger (ein Minus von 7,56 Prozent).

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.