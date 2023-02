Sieben Feuerwehreinsätze aufgrund von Sturmschäden

Der Sturm blies auch über das Tullnerfeld, aber die Einsätze der Feuerwehr hielten sich diesmal zum Glück in Grenzen. Im ganzen Bezirk Tulln ist es von Freitagabend bis Samstag am Abend zu sieben Einsätze gekommen: in Tulbing, Sitzenberg, Großweikersdorf, Grafenwörth, St. Andrä-Wördern und in der Gemeinde Sieghartskirchen. Die Florani kümmerten sich um umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgeworfene Plakatwände.

