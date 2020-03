„Die Mitgliederbefragung im Frühjahr 2020 wurde bereits vor zig Monaten fixiert. Hier sollen die Mitglieder selbst rückmelden, ob die SPÖ mit ihren Themen und Forderungen auch die Meinung der Basis abdeckt“, stellt Kommunalmanager Günther Franz klar.

SPÖ SPÖ Kommunalmanager Günther Franz.

Für viele in der Partei sei es überraschend, dass Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Zuge dieser Mitgliederbefragung auch wissen will, ob sie die Richtige in dieser Funktion ist. „Wenn man einmal persönlich mit ihr zu tun und die Möglichkeit, mit ihr über die anstehenden brennenden Themen in unserem Land zu diskutieren hatte, ist man überzeugt: Diese Frau muss unterstützt werden!“

Fraktionssprecher der Tullner SPÖ Hubert Herzog - selbst noch unentschlossen – möchte niemanden beeinflussen. „Deshalb werden wir auch keine Empfehlung abgeben“, so Herzog.

Auch Jungpolitiker Valentin Mähner nimmt an der Abstimmung teil, doch ist für ihn der Zeitpunkt für diese Mitgliederbefragung „der falsche“, denn „in dieser Situation die ganze Partei an eine interne Debatte zu binden, ist nicht hilfreich. Was die SPÖ momentan braucht, ist eine schlagkräftige und kantige Oppositionspolitik. Die Frage, die wir jetzt als Gesamtpartei zu beantworten haben: Stimmt die Richtung?“

Der Grandseigneur der heimischen Sozialdemokratie Helmut Cerwenka verurteilt die „ständigen Querschüsse in der Öffentlichkeit aus den eigenen Reihen“, steht voll hinter der Vorgangsweise der Bundesvorsitzenden und hat seine Stimme für sie abgegeben. „Meiner Meinung nach zeigt man dann Stärke, wenn man seine Positionen in den zuständigen Gremien einbringt und nach dem Entscheidungsprozess nach außen ein geschlossenes Bild bietet.“ Die Sozialdemokratie habe in ihrer Geschichte schon so viel er- und überlebt. Sie werde auch in Zukunft mit ihren Werten ein wichtiger Teil einer solidarischen Gemeinschaft sein müssen. „Viel wichtiger ist es, unsere Positionen zu hinterfragen und die Bedürfnisse der Gegenwart und Zukunft zu erkennen. Darauf zielen auch die Fragen, die einen wichtigen Teil dieser basisdemokratischen Mitgliederbefragung bilden,“ betont Cerwenka.

Auch Zeiselmauer-Wolfpassings SP-Bürgermeisterin Regina Blondiau-Köllner steht hinter der Bundesparteivorsitzenden. Sie bedauert diese internen Streitereien und die Diskussion um den Vorsitz: „Mit einem Mann wäre man sicher nicht so umgegangen.“ Und weiter: „Die SPÖ zeichnet Solidarität und das Gemeinsame aus, daher hoffe ich auf Sachlichkeit und Themenbezogenheit.“

Auch Frauenvorsitzende der SPÖ Zeiselmauer-Wolfpassing Christine Noisternig wird Rendi-Wagner ihre Stimme geben: „Sie hat die Partei in einer schwierigen Zeit übernommen und hat einen aktiven Wahlkampf geführt, der auf mich äußerst überzeugend wirkte.“