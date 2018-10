Das Reform-Paket von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wird ab dem Schuljahr 2019/20 auch in den Tullner Schulen wirksam. In den Volksschulen soll künftig im Regelfall sowohl mit Ziffern als auch mittels verbaler Leistungsbeurteilung bewertet werden. Eine rein alternative Beurteilung ist nur noch bis zum Halbjahreszeugnis der zweiten Klasse möglich, Eltern können aber ein Zeugnis mit Noten einfordern. Ab dem Jahreszeugnis der zweiten Volksschulstufe ist die Notenvergabe auf jeden Fall verpflichtend. Und: „Sitzenbleiben“ können Schüler nun wieder aber der zweiten Klasse.

Karin Bauer, Schulleiterin der Egon Schiele Volksschule, sieht die Bewertungsänderungen entspannt: „Bei uns gibt es in der ersten Klasse eine Gesamtnote und die Lehrer legen freiwillig eine verbale Information als Beiblatt dazu.“ Diese Zusatzinformation würde aktuell von jedem Lehrer selbst gestaltet. In Zukunft würde eben in allen Schulen eine standardisierte Vorlage zum Einsatz kommen.

In der Mehrstufenklasse funktioniere das System grundsätzlich anders: zur Bewertung in Form eines Lernzielkatalogs gäbe es semesterweise Kind-Eltern-Lehrergespräche. „Aber auch in der Mehrstufenklasse fragen die Kinder, was das für eine Note wäre“, schildert die Direktorin die Erfahrungen im Schulalltag.

Die Notenvergabe in den Neuen Mittelschulen wird künftig der gängigen fünfstufigen Skala von „Sehr gut“ bis „Nicht genügend“ angeglichen. Vor allem aber werden wieder zwei Leistungsstufen eingeführt.

Peter Höckner, Leiter der NNÖMS 1/MMS Tulln, befürwortet das: „Zwei Leistungsstufen sind aus meiner Sicht und der Sicht der Lehrer sehr positiv, weil in homogeneren Gruppen besser gearbeitet werden kann. Die talentierten Kinder können mehr gefordert werden, die anderen bekommen den Lehrstoff behutsamer vermittelt.“