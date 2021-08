Da es in den Abendstunden im Bezirk bis zu 70 Liter/m² geregnet hatte, waren die Kanäle übergegangen und Wasser in Keller und Häuser eingedrungen. Bei einem Haus in Moosbierbaum (Gem. Atzenbrugg) wurde der Dachstuhl abgetragen - und am Dienstag hätte ein neuer Dachstuhl aufgestellt werden sollen. Überall drang Wasser ins Haus ein. Die Feuerwehr versucht noch mit Planen zu retten, was zu retten ist und pumpte jenes Wasser ab, das schon im Keller stand.

In den Gemeinden Tulbing und Judenau-Baumgarten ergoss sich das Wasser von den Abhängen des Wienerwaldes in die Ortschaften. Auch hier gingen die Keller über. In Sitzenberg-Reidling drohte in einen neuen Wohnblock das Wasser in die Keller und die Erdgeschoßwohnungen zu fließen.

Überall mussten die Feuerwehren mit Pumpen das Wasser wegzupumpen. In Ollern (Gem. Sieghartskirchen) gab es vermurte Straßen in den Wienerwaldsiedlungen. Neben den Auspumparbeiten mussten wie in der Gemeinde Würmla auch die Straßen vom Schlamm gereinigt werden.

Die Bereichsalarmzentrale in Tullner Feuerwehrhaus nahm die Notrufe entgegen und koordinierte die Einsätze der vierzig Feuerwehren. Es galt 152 Einsätze abzuarbeiten.

Um 1 Uhr morgens waren immer noch elf Feuerwehren im Einsatz. Gearbeitet wird bis in die Morgenstunden.