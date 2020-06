Die Musikschulen des Bezirkes stellen in dieser Ausgabe die Streichinstrumente vor. Die Violine: Da zur Entwicklung der Technik des Violinspiels ein langer Zeitraum erforderlich ist, sollte mit dem Unterricht so früh wie möglich begonnen werden. Als idealer Zeitpunkt hat sich ein Jahr vor der Einschulung bzw. der Schulbeginn erwiesen, da die Anforderungen der Volksschule noch nicht allzu hoch sind und daher den Kindern genügend Zeit zum Üben bleibt. Für Kinder stehen entsprechend ihrer Größe ¹/8, ¼, ½, ¾ und ¹/1 Instrumente zur Verfügung, zumeist auch als Leihinstrumente. Die Literatur der Violine besteht, abgesehen von den Solowerken, auch aus wichtigen kammermusikalischen Werken und der Orchesterliteratur. Das Instrument eignet sich hervorragend zu jeder Art von Zusammenspiel auch in der Volksmusik, Weltmusik und in der Improvisation.

Die Viola ist die große Schwester der Violine und wird auch Bratsche genannt. Sie klingt tiefer und dunkler (Altinstrument zur Violine). Oft steigen Schüler von der Violine auf die Viola um, es kann aber auch gleich damit begonnen werden. Die Anforderung und das Beginnalter sowie das Einsatzgebiet gleichen sich der Violine. Es gibt auch bei der Bratsche verschiedene Größen, daher kann auch auf diesem Instrument sehr früh begonnen werden.

Das Violoncello übernimmt die Tenorstimme (eine Oktave tiefer als die Viola), also die hohe Männerstimme in der Familie der Streichinstrumente. Sowie bei der Violine und Viola gibt es hier auch schon ganz kleine Größen (¹/8, ¼, ½, ¾ und ganze Instrumente), daher kann auch dieses Instrument schon ab fünf Jahren gelernt werden.

Der Kontrabass ist das tiefste und größte Instrument in der Familie der Streichinstrumente. Er hat ein weites Einsatzgebiet vom modernen Sinfonieorchester, im symphonischen Blasorchester über den Jazz bis hin zum ursprünglichen Rock ’n‘ Roll. Das Instrument kann auch schon von Volksschulkindern gespielt werden.