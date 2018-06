Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nimmt ab Juli umfangreiche Verbesserungen im Regionalbussystem im Bereich St. Pölten und Tullnerfeld vor. Nicht nur die Fahrzeiten und die Linienführung sollen optimiert werden, auch die Fahrpläne von Bus und Bahn werden neu aufeinander abgestimmt. Der VOR beauftragt bei diesem Projekt insgesamt 35 Buslinien, die um rund 30 % mehr Kilometer pro Jahr fahren werden. Außerdem gibt es neue, dreistellige Liniennummern, die in der Region St. Pölten jeweils mit 4 beginnen, sowie moderne Fahrgastinformationssysteme in den Bussen, die die nächsten Haltestellen elektronisch anzeigen. Zusätzlich wird kostenloses W-LAN bereitgestellt.

Eingesetzt wird eine moderne und umweltfreundlichere Busflotte im neuen einheitlichen VOR-Regio-Design. Auch Barrierefreiheit ist gegeben: Es gibt ein Mehrzweckabteil für Kinderwägen und Rollstühle.

Alle Neuerungen und Fahrpläne gelten ab 1. Juli und sind im VOR-Routenplaner (www. anachb.vor.at) sowie in der kostenlosen „VOR AnachB“-App zu sehen. Auf www.vor.at findet man außerdem eine Auflistung sämtlicher Regionalbuslinien, die Linienfahrpläne sowie den Verkehrslinienplan.

Notwendig wurde die Neuordnung der Buslinien durch die in den letzten Jahren vermehrten Verbindungen am Bahnhof Tullnerfeld, der mittlerweile im Stundentakt an Wien, St. Pölten und darüber hinaus angebunden ist.