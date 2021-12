Vorsätze für 2022: Gesundheit und Solidarität im Fokus

Was bringt das neue Jahr? Hoffnungen und Wünsche an 2022 gibt es genug – und auch an sich selbst. Mit mehr oder weniger realistischen Vorsätzen wird der innere Schweinehund mächtig auf die Probe gestellt.

Für den österreichischen Gemeindebundpräsident und Grafenwörther Bürgermeister Alfred Riedl ist Gesundbleiben ein großes zentrales Thema. „Ich würde mir wünschen, dass es mehr Solidarität untereinander gibt, dass alle auf einander mehr achten.“

2022 ist nur eine Zahl! Erwartungen gibt es das ganze Jahr und darüber hinaus.“ marion török Bürgermeisterin

Riedl selbst will sich künftig mehr Zeit für sich, seine Familie und Freunde nehmen. „Vom Alter her bin ich in einer Situation, die es mir ermöglicht, die Zeit zu genießen“, sagt der Gemeindechef, der sich Veränderungen in seiner politischen Funktion nicht vorstellen kann: „Wenn es meine Gesundheit zulässt, werde ich mich weiter engagieren.“

Einen Wunsch konnten sich Alfred und Silvia Riedl schon jetzt erfüllen: Zum Jahreswechsel ist auch der Umzug in die neue Wohnung geplant. Ein Traum, den sich Alfred und Silvia Riedl damit erfüllt haben.

Das Eigenheim, genauer gesagt der Ausblick, spielt auch für Peter Obritzberger, seines Zeichens Trainer des SV Sieghartskirchen, zum Jahreswechsel eine große Rolle. Silvester geht er ruhig an: „Ich habe daheim einen schönen Ausblick über einen großen Teil von Wien. Am Silvesterabend werden wir daher im engsten Kreis der Familie den Ausblick über die Stadt und auf das Feuerwerk genießen.“

Neujahrsvorsatz hat Obritzberger keinen: „Ich versuche, nicht nur um den Jahreswechsel herum gesund zu leben und habe nicht das Gefühl, dass ich zusätzliche Vorsätze brauche. Aber ich wünsche mir zumindest immer Gesundheit für mich und meine Familie.“

Auch Zwentendorfs Bürgermeisterin Marion Török verzichtet auf spezielle Vorsätze: „Nachdem man Neujahrsvorsätze umsetzen und einhalten sollte und ich aus den verschiedensten Gründen nie sehr konsequent bin, habe ich mir Neujahrsvorsätze abgewöhnt“, verrät die Ortschefin und betont: „Silvester ist dadurch viel entspannter!“

Die Hoffnung, dass sich vieles zum Positiven verändert, begleitet Török. Aber nicht spezifisch auf ein Kalenderjahr. „2022 ist nur eine Zahl! Erwartungen gibt es das ganze Jahr und darüber hinaus wie zum Beispiel das Ende der Covid-Pandemie, Solidarität, Zusammenhalt, Aufschwung, Glück und Zufriedenheit und vieles mehr.“

Dem Pandemie-Ende fiebern ebenso Veranstalter entgegen. Adi Ehrentraud, Präsident der Ignaz Pleyel Gesellschaft, denkt zum Jahreswechsel vor allem an seine Pläne für das kommende Jahr: „Sehr wichtig sind uns unsere Veranstaltungen. Wir haben 43 Konzerte geplant, unser Schwerpunkt ist im Jahr 2022 ‚Mit der Jugend, für die Jugend‘.“ So soll im Pleyel Kulturzentrum auch ein musikalischer Wettkampf stattfinden. Außerdem ist der Beginn des Zubaus des neuen Konzertsaales für das Frühjahr geplant.

Ein Appell für mehr Zusammenhalt

Auch einen besonderen Wunsch ans neue Jahr formuliert Ehrentraud: „Ich hoffe, dass wir ein gerechtes Jahr bekommen, wo die Menschen mehr aufeinander zugehen. Es soll keine Spaltung eintreten, egal aus welchem Grund auch immer.“

Darauf hofft auch Kulturmanager Erich Schindlecker: „Ich erwarte mir nichts. Ich hoffe nur, dass das Virus an Gefährlichkeit und an ,Nebenwirkungen‘ verliert und die Menschen wieder zueinander finden.“