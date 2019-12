Alle Ortschefs (20 ÖVP und 1 SPÖ) treten wieder an. Opposition will VP-Übermacht stürzen.

Die Jagd auf 473 Gemeinderatsmandate im Bezirk (ohne Neuzugang Klosterneuburg) hat schon längst begonnen, seit vergangener Woche stehen die Kandidaten fest. Die Parteien haben ihre Listen offiziell eingebracht. Und das bringt wenige Überraschungen: Alle 22 Bürgermeister stellen sich am 26. Jänner der Wiederwahl. Dabei geraten sie ins Visier der politischen Mitstreiter. Für die Opposition der Gemeinden gilt es, die (ÖVP dominierte) Macht zu brechen.

In 20 von 21 Gemeinden ist die Volkspartei am Ruder – in sieben sogar mindestens mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Davon kann die ÖVP in St. Andrä-Wördern nur träumen. Die Gemeinde stellt eine absolute Sonderstellung dar: Mit nur rund 22 Prozent der Stimmen besetzen die Schwarzen den Bürgermeister-Sessel.

An dem wird heftig gesägt: Die SPÖ will sich mit Ex-Bürgermeister Alfred Stachelberger das Amt zurückholen. Trotz 38 Prozent der Stimmen ist das Unterfangen Wiederwahl für Stachelberger bei der Gemeinderatswahl 2015 gescheitert. 2020 pocht die SPÖ auf die Revanche. Und hat dabei Hilfe aus der Bevölkerung: Eine überparteiliche Plattform, gegründet von Christine Berger, will den SPÖ-Spitzenkandidaten im höchsten Amt der Gemeinde sehen.

Wahl 2020: Das große Sesselrücken?

Nicht nur die Sozialdemokraten treten mit verstärkten Kräften an. Auch die Bürgerliste – neben ÖVP und Grüne der Dritte im Bunde der Jamaica-Koalition – hat Zuwachs: Die St. Andrä-Wörderner NEOS schließen sich dem Team um Spitzenkandidat Alfred Kögl an. Und noch einer rührt im schon zerrütteten Ort kräftig um: Thomas Zeimke. Mit der neuen Liste „Alternative für St. Andrä-Wördern“ will der frühere Liste NÖ-Politiker seine Ein-Mann-Fraktion im Gemeinderat ausbauen.

Ähnlich spannend wie in St. Andrä-Wördern zeichnet sich die Situation in der Nachbarortschaft ab. In Zeiselmauer-Wolfpassing stellt sich Ex-ÖVP-Bürgermeister Eduard Roch, 2017 zurückgetreten und aus der Ortspartei ausgeschlossen, mit einer eigenständigen Liste der Wahl. Die Liste „aktiv“ scheidet hingegen aus dem Rennen aus. Vizebürgermeister Michael Weber resigniert aus Zeitgründen, Christian Coreth tritt für die Grünen an.

Apropos Grüne: In fünf Gemeinden ist die Partei vertreten, nicht mehr in Königstetten. Die Grünen Sieghartskirchen schicken mit Yasmin Dorfstetter eine neue Spitzenkandidatin in die Wahl. Der Ort ist spannend – schließlich hat 2015 wegen Stimmengleichheit der Zufall über ein Mandat entschieden. Per Los wurde Karl Berger (Freie Bürgerliste) in den Gemeinderat gewählt – auf Kosten der SPÖ.

Zwar mit klaren Verhältnissen bleibt die Bezirkshauptstadt dennoch spannend. Eine Überraschung hat Ludwig Buchinger (TOP) parat: Listenerster der Tullner ohne Parteibuch ist nämlich Michael Hanzl und nicht der TOP-Chef selbst. Auf die Tullner Opposition (bestehend aus fünf Fraktionen) wartet ein schwerer Gegner: die TVP mit ihrer Absoluten von 2015.

Ebenfalls mit einer deutlichen Mehrheit regiert Marion Török in Zwentendorf. Die Bürgermeisterin hat vor allem eins: eine absolute Sonderstellung im Bezirk. Sie ist einziger SPÖ-Ortschef. Mit soliden 60 Prozent ist die Absolute 2015 unter Hermann Kühtreiber abgesichert. Für Török gilt es, an dem Erfolg des Vorgängers anzuknüpfen.

So wie auch für die Neo-Bürgermeister Johannes Diemt (Würmla) und Beate Jilch (Atzenbrugg). Török, Diemt und Jilch haben ihre Ämter 2019 übernommen, im Jänner stellen sie sich erstmals dem Bürgerentscheid – gemeinsam mit den Kandidaten von fünf Großparteien und acht Listen im Bezirk.

