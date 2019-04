„Die Fastenzeit hat ein Ziel, das Osterfest. In dieser Zeit begleitet uns der Ruf nach Umkehr, Fasten und Almosen geben hilft uns Ziele für unser Leben als Christen zu entdecken“, weiß Provisor Reginald Ejikeme (St. Severin), der von allem ein wenig weniger konsumiert. Kaplan Pius Obioma von der Pfarre St. Stephan konzentriert sich auf das Wesentliche und setzt sich kleine Ziele, die realistisch sind. Er reduziert Fleisch, Bier und Internet. „Fasten hilft demütig zu bleiben, es braucht Disziplin, auch alte Gewohnheiten kann man ablegen.“

Für Jai Prakash Kujur gibt es in der Fastenzeit nur ganz wenig Musik. „In meiner Heimat wird in der Fastenzeit keine Musik gespielt, kein Radio und es wird nicht getanzt“, so der Provisor von Langenrohr. Pfarrer Christoph Kowalski von der Pfarre St. Stephan Tulln sieht im Fasten eine Zeit, in der man zu den Wurzeln zurückgehen kann, alles was wichtig ist im Leben zu finden und zu erneuern. „Der wahre Sinn liegt nicht nur im Fasten“, so Dechant Gregor Slonka, der die Beziehungen zu Gott, zu den Mitmenschen und zu sich selbst in den Blick nimmt „um ein neuer Mensch an Leib, Geist und Seele zu werden.