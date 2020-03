Rekordverdächtige drei Anfechtungen hatte es nach der Gemeinderatswahl im Bezirk gegeben. Jetzt entschied die Landes-Hauptwahlbehörde: In Langenrohr und Tulln wurden die vermeintlichen Mängel nicht bestätigt, die Wahlen sind somit gültig. In Zeiselmauer-Wolfpassing ergab die erneute Kontrolle der Stimmen eine Mandatsverschiebung von der Liste E.Roch zu den Grünen.

Die spektakulärste Anfechtung war wohl jene in Langenrohr. Hier hatte die SPÖ aufgrund von Formfehlern bei der Listeneinreichung gar nicht erst antreten dürfen. Die SPÖ sah die Fehler jedoch auf Gemeinde(wahlbehörde)seite und focht die Wahl an. Auch nach der Ablehnung bleiben die Sozialdemokraten kampfbereit. „Nach Meinung unseres Anwalts hat die Landeswahlbehörde nicht richtig argumentiert. Wir gehen in die nächste Instanz zum Verfassungsgerichtshof“, erklärt Elisabeth Mathes.

SPÖ geht zum VfGH, Figl empfiehlt Rücktritt

Bürgermeister Leopold Figl (ÖVP) sieht sich hingegen bestätigt: „Alles andere hätte mich überrascht. Die Gemeindewahlbehörde musste so handeln, wir haben mehrmals Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft gehalten.“ Der Fehler sei eindeutig bei der SPÖ passiert, die fehlenden Zustimmungserklärungen (der Hauptgrund für das Nichtantreten) seien immer in der Wohnung von Elisabeth Mathes gewesen.

Das Rechtsmittel, jetzt auch noch den VfGH anzurufen, stehe der SPÖ natürlich zu, Figl sieht dem allerdings gelassen entgegen: „Ich erwarte mir viel eher eine Entschuldigung von Frau Mathes für rufschädigende Aussagen gegenüber der Gemeindeverwaltung. Politisch würde ich ihr den Rücktritt nahelegen.“

In Tulln war die Wahl von einer Privatperson angefochten worden. Zur Erklärung: Voraussetzung für die Kandidatur bei Gemeinderatswahlen ist die Abgabe eines Wahlvorschlages und – bei erstmals kandidierenden Parteien – im Fall von Tulln eine Liste mit 74 Unterstützungserklärungen. Eine Privatperson hatte beabsichtigt zu kandidieren und bereits drei Wahlplakate in Tulln aufgestellt. Nachdem der potenzielle Wahlwerber bis zum Stichtag (18. Dezember 2019 Mittag) keinen Wahlvorschlag einbrachte, entfernte die Stadtgemeinde die drei Plakate und deponierte sie am städtischen Bauhof zur Abholung.

Wahlanfechtung wegen Plakat-Abnahme

Trotz der Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens brachte die Privatperson Beschwerde ein und stellte den Antrag auf Nichtigkeitserklärung des Wahlverfahrens. Die Landes-Hauptwahlbehörde stellte nun fest, dass die Beschwerde nicht berechtigt ist. Damit ist die Gemeinderatswahl in Tulln rechtskräftig und die konstituierende Sitzung kann am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr stattfinden.

In Zeiselmauer-Wolfpassing ergibt sich nach der Neuauszählung folgendes Mandatsbild: SPÖ 9, ÖVP 8, Grüne 3 und Liste E.Roch 1. Die Gemeindewahlbehörde muss das neue, von der Landes-Hauptwahlbehörde korrigierte, Ergebnis feststellen und kundmachen. Danach kann sich der Gemeinderat konstituieren.

„Wir Grünen sind dankbar, dass uns das 3. Mandat rechtmäßig zugesprochen wurde. Wir erwarten ab sofort weitere Koalitionsgespräche sowohl mit SPÖ als auch mit ÖVP“, sagt dazu Barbara Prewein, die sich spannende Gespräche und entscheidende Fortschritte bei gemeindepolitischen Projekten erwartet. Das Ergebnis bedeute Freude und zusätzliche Verantwortung zugleich. Neben der langjährigen Listenersten selbst, gefolgt von Stephan Ruetz, zieht nun Alexander Arpaci für die Grünen in den Gemeinderat ein.